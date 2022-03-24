21 вагон с российским минудобрением обнаружили в Винницкой области: груз на 24 миллиона национализируют

21 вагон с российским минудобрением обнаружили в Винницкой области: груз на 24 миллиона национализируют

Более 1400 т груза перейду в собственность Украины.

В Винницкой области на нескольких железнодорожных станциях обнаружили 21 вагон с минеральными удобрениями, принадлежащими российским предприятиям. Общий вес составляет более 1400 т, а ориентировочная стоимость минудобрений – около 24 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Кроме того обнаружено 6 вагонов с моторной смазкой, принадлежащей предприятиям из России. Общий вес смазки составляет почти 300 тонн, а ее стоимость еще устанавливается.

"В Винницкой области установили 386 субъектов хозяйственной деятельности, бенефициарами которых являются физические или юридические лица РФ и Беларуси. Соответствующие материалы сотрудники БЭБ уже передали в Винницкую военно-гражданскую администрацию для проведения дальнейшей процедуры национализации", — говорится в сообщении.

В Бюро экономической безопасности также напомнили, что недавно в Закарпатской и Ивано-Франковской областях решили национализировать российское имущество на 1,16 млн долларов США.

"В БЭБ функционирует официальный "Телеграмм"-бот, с помощью которого граждане могут сообщать о случаях необоснованного повышения цен, а также о препятствовании ведению бизнеса, фактам незаконных действий с гуманитарной помощью или другим правонарушениям в сфере экономики", — отметили в Бюро.

Напомним, в Закарпатье национализируют 29 российских вагонов-цистерн по транспортировке горюче-смазочных материалов на 35 млн грн, принадлежащих одному из предприятий России.