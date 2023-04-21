22 апреля – какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 22 апреля, в православном календаре день памяти мученика Евпсихия. Жил он во времена правления императора Юлиана Отступника. Происходил из Кесарии, где родился в зажиточной семье. Всю свою жизнь активно боролся с язычниками. Однажды собрался вместе с другими христианами, пошел в храм идолопоклонников и разрушил его святыни. За это всех схватили. Больше и жесточайше мучили Евпсихия. От пыток мученик умер.
Церковный праздник 22 апреля – день памяти преподобномученика Вадима
Жил он в IV веке, когда правил царь Сапор. Подвизался за городом в монастыре, который сам и построил. Когда были гонения за христианами, Вадима преследовали также. Кое-кто был не таким крепким в своей вере и отрекся от Христа, но не Вадим.
Его должен был убить князь Нирсан в знак верности царю. Тот согласился, хотя и мучили его мучения совести. Отрубил он мученику голову, но и сам вскоре умер из-за тяжести своего поступка.
Приметы 22 апреля
- Начали цвести одуванчики – уже начались теплые дни.
- Звездное небо на хороший урожай пшеницы.
- Туман или иней для хорошего урожая овощей.
- Много сока из березы на дождливое лето.
Что завтра нельзя делать
Категорически запрещено стирать одежду, купаться или убирать в доме с помощью воды. Огородники не занимаются своими растениями. Веселиться, устраивать громкие посиделки Церковь запрещает.
Что можно делать завтра
Сходите в храм, помолитесь и попросите у Бога защиты и здоровья. Меньше думайте о своих земных делах, ведь пришло время обратить внимание на духовное.
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