22 апреля – какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 22 апреля, в православном календаре день памяти мученика Евпсихия. Жил он во времена правления императора Юлиана Отступника. Происходил из Кесарии, где родился в зажиточной семье. Всю свою жизнь активно боролся с язычниками. Однажды собрался вместе с другими христианами, пошел в храм идолопоклонников и разрушил его святыни. За это всех схватили. Больше и жесточайше мучили Евпсихия. От пыток мученик умер.

Церковный праздник 22 апреля – день памяти преподобномученика Вадима

Жил он в IV веке, когда правил царь Сапор. Подвизался за городом в монастыре, который сам и построил. Когда были гонения за христианами, Вадима преследовали также. Кое-кто был не таким крепким в своей вере и отрекся от Христа, но не Вадим.

Его должен был убить князь Нирсан в знак верности царю. Тот согласился, хотя и мучили его мучения совести. Отрубил он мученику голову, но и сам вскоре умер из-за тяжести своего поступка.

Приметы 22 апреля

Народные приметы 22 апреля / Фото: Pexels

Начали цвести одуванчики – уже начались теплые дни.

Звездное небо на хороший урожай пшеницы.

Туман или иней для хорошего урожая овощей.

Много сока из березы на дождливое лето.

Что завтра нельзя делать

Категорически запрещено стирать одежду, купаться или убирать в доме с помощью воды. Огородники не занимаются своими растениями. Веселиться, устраивать громкие посиделки Церковь запрещает.

Что можно делать завтра

Сходите в храм, помолитесь и попросите у Бога защиты и здоровья. Меньше думайте о своих земных делах, ведь пришло время обратить внимание на духовное.

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