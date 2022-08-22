22 августа 2022 – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и основные события

22 августа 2022 – понедельник. 180-й день войны России против Украины. 234-й день года. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.
Какой сегодня день в Украине и мире
22 августа — Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений. Дату установила Генеральная Ассамблея ООН, а все государства подтвердили свое осуждение террористических актов, насильственных действий, экстремизма, которые, к сожалению, до сих пор происходят в разных частях света. Люди страдали и дальше страдают только потому, что принадлежат к другому вероисповеданию.
Также 22 августа – День памяти работников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. Событие происходит ежегодно с 1996 года. Торжественные мероприятия включают в себя памятные реквиемы, возложение цветов к мемориалам и открытие новых памятных плит тем людям, которые отдали свою жизнь в борьбе против преступности.
А еще 22 августа — Всемирный день растительного молока. Праздник появился совсем недавно – в 2017 году. Предложили его в противовес Дню молока, подчеркнуть преимущества и перспективы растительного молока. Идею создал защитник по правам животных, соучредитель медиаорганизации Plant Based News и выдающийся активист Робби Локи с участием Международной организации по информированию о продуктах питания ProVeg.
Какой сегодня, 22 августа, церковный праздник
22 августа в церковном календаре – день памяти апостола Матфея. Святой родился в Вифлееме и с детства изучал священные книги в Иерусалиме. Обучением мужчины руководил Симеон Богоприемец. Всю свою жизнь Матвей был добродетельным, много молился. Когда Иисус Христос стал искать учеников и проповедовал, Матфей стал одним из 70 меньших апостолов, о которых рассказывается в Иерусалиме.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 22 августа
Какие сегодня именины: Дмитрий, Леонтий, Антон, Алексей, Иван.
Талисманом человека, рожденного 22 августа является янтарь. Впервые натуральный янтарь описали еще в X веке до нашей эры. Жрецы в Древнем Египте использовали камень для мумификации. А в Древнем Риме делали украшения для патрициев. Издавна янтарь считался камнем, защищающим от множества недугов.
В этот день родились:
- 1760 год — Папа Римский Лев XII;
- 1862 год – французский композитор Клод Дебюсси;
- 1920 год – американский писатель-фантаст Рэй Брэдбери.
Что нельзя делать в этот день
- Не стоит смотреть на луну.
- Не потирайте руки.
- 22 августа лучше не носить металлические украшения.
Народные приметы и традиции на 22 августа
Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:
- смотрели, какой сегодня день: ветреный – будет холодная зима;
- если 22 августа ненастье — в следующем году будет неурожай;
- ранний иней означает хороший урожай в следующем году;
- видно на небе луна достаточно четко – конец августа будет жарким.
В народе 22 августа называли Матвея-змеесоса коров. В этот день домашний скот не выгоняли на паству, потому что считали, что злые духи в форме змей могут высосать все молоко. Обычно 22 августа будет дождливая и холодная погода.
Погода на сегодня, 22 августа
Сегодня, 22 августа, в Киеве ясно без осадков. Во Львове облачно, днем возможен мелкий дождь. В Харькове ясно, осадков не предполагается. В Одессе ясно, без осадков.
Температура воздуха в Киеве +29 днем и +20 ночью. Во Львове +26 днем и +19 ночью. В Харькове +30 днем и +19 ночью. В Одессе +30 днем и +23 ночью.
Памятные даты 22 августа
Календарь важных событий в Украине и мире за 22 августа:
- 1485 год — происходит битва при Босворте войны Красной и Белой роз;
- 1531 год — молдавского хозяина Петра Рареша разбивает войско Речи Посполитой под Гвоздцем возле Обертина;
- 1770 год — капитан Джеймс Кук во время своей первой кругосветной экспедиции высаживается на восточном побережье Австралии, которое называет Новым Южным Уэльсом и объявляет владением британской короны;
- 1795 год — во Французской республике принимают Конституцию III года, ликвидировавшую всеобщее избирательное право;
- 1864 год — подписывают первую Женевскую конвенцию, образуют общество Красного креста;
- 1868 год — Христиан Генрих Фридрих Петерс открывает астероид 102 Мириам;
- 1910 год – подписывают Договор о присоединении Кореи к Японии;
- 1918 год – происходит обмен грамотами о мире между Османской империей и Украинским Государством;
- 1919 год — во время наступления на Киев войска УНР занимают Житомир и станцию Попельня;
- 1919 год — Директория и правительство УНР принимают решение о переговорах с армией Деникина по установлению демаркационной линии между двумя армиями;
- 1992 год – президент УНР в экзилии Николай Плавьюк передает президенту Украины Леониду Кравчуку грамоту Государственного центра УНР, согласно которой независимая Украина является правопреемницей Украинской Народной Республики.