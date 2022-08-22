22 августа 2022 – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и основные события

22 августа 2022 – понедельник. 180-й день войны России против Украины. 234-й день года. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

22 августа — Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений. Дату установила Генеральная Ассамблея ООН, а все государства подтвердили свое осуждение террористических актов, насильственных действий, экстремизма, которые, к сожалению, до сих пор происходят в разных частях света. Люди страдали и дальше страдают только потому, что принадлежат к другому вероисповеданию.

Также 22 августа – День памяти работников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. Событие происходит ежегодно с 1996 года. Торжественные мероприятия включают в себя памятные реквиемы, возложение цветов к мемориалам и открытие новых памятных плит тем людям, которые отдали свою жизнь в борьбе против преступности.

А еще 22 августа — Всемирный день растительного молока. Праздник появился совсем недавно – в 2017 году. Предложили его в противовес Дню молока, подчеркнуть преимущества и перспективы растительного молока. Идею создал защитник по правам животных, соучредитель медиаорганизации Plant Based News и выдающийся активист Робби Локи с участием Международной организации по информированию о продуктах питания ProVeg.

Какой сегодня, 22 августа, церковный праздник

22 августа – день памяти апостола Матфея / Фото: commons.wikimedia.org

22 августа в церковном календаре – день памяти апостола Матфея. Святой родился в Вифлееме и с детства изучал священные книги в Иерусалиме. Обучением мужчины руководил Симеон Богоприемец. Всю свою жизнь Матвей был добродетельным, много молился. Когда Иисус Христос стал искать учеников и проповедовал, Матфей стал одним из 70 меньших апостолов, о которых рассказывается в Иерусалиме.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 22 августа

Какие сегодня именины: Дмитрий, Леонтий, Антон, Алексей, Иван.

Талисманом человека, рожденного 22 августа является янтарь. Впервые натуральный янтарь описали еще в X веке до нашей эры. Жрецы в Древнем Египте использовали камень для мумификации. А в Древнем Риме делали украшения для патрициев. Издавна янтарь считался камнем, защищающим от множества недугов.

В этот день родились:

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1760 год — Папа Римский Лев XII;

1862 год – французский композитор Клод Дебюсси;

1920 год – американский писатель-фантаст Рэй Брэдбери.

Что нельзя делать в этот день

Не стоит смотреть на луну.

Не потирайте руки.

22 августа лучше не носить металлические украшения.

Народные приметы и традиции на 22 августа

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

смотрели, какой сегодня день: ветреный – будет холодная зима;

если 22 августа ненастье — в следующем году будет неурожай;

ранний иней означает хороший урожай в следующем году;

видно на небе луна достаточно четко – конец августа будет жарким.

В народе 22 августа называли Матвея-змеесоса коров. В этот день домашний скот не выгоняли на паству, потому что считали, что злые духи в форме змей могут высосать все молоко. Обычно 22 августа будет дождливая и холодная погода.

Погода на сегодня, 22 августа

Сегодня, 22 августа, в Киеве ясно без осадков. Во Львове облачно, днем возможен мелкий дождь. В Харькове ясно, осадков не предполагается. В Одессе ясно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +29 днем и +20 ночью. Во Львове +26 днем и +19 ночью. В Харькове +30 днем и +19 ночью. В Одессе +30 днем и +23 ночью.

Памятные даты 22 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 22 августа: