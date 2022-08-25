22 автомобиля – на передовую: Дмитрий Комаров закупил и протестировал партию машин для ВСУ

Ведущий программ "Мир наизнанку" и "Мандри по Украине" Дмитрий Комаров после продажи своего уникального авто вместе с другом нашел авто и переправил их из Латвии.

Об этом 25 августа говорится в сюжете ТСН.

К телеведущему подключилось много волонтеров: и иностранцев, и украинцев. В скором времени автомобили поедут в самые горячие точки.

"Путешественника и телеведущего Дмитрия Комарова военные встречают с украинским флагом. Тот пишет на нем всего два слова", — передает корреспондент.

В Хмельнитчину телеведущий приехал, чтобы передать военным 22 автомобиля. Их закупил вместе с другом.

"Я продал на аукционе свой автомобиль, за него выручил один миллион гривен. Мой кум Серега. Вот правильное кумовство. Чувствовал и говорит, хочу подключиться", – рассказывает Комаров.

К работе подключили знакомых из Латвии. И уже там начали искать машины, которые заказали защитники. Нашли за полтора месяца.

Доставить автомобили в Украину помогали волонтеры. Рассказывают, как по дороге их поддерживали местные.

"Нас очень тепло встречали латвийцы, очень махали, помогали нам кругом, когда узнавали, что мы из Украины", — делится волонтер Сергей Старожук.

А еще, чтобы к украинским защитникам автомобили не ехали пустыми, латвийцы грузили туда продукты и инструменты для рытья окопов и обустройства блиндажей.

Как только машины прибыли на место, военные с телеведущим берутся тестировать их.

"Машина практически заточена для войны. Л-200 они – это настолько они проходимы. Тем более пикап", – сообщают журналисты.

Денег хватило, чтобы закупить и один бус. Его укомплектуют и отправят в часть, где недавно враг уничтожил медицинский автомобиль.

Отправит его в пункт назначения Олег. Сам он военный медик, а ныне лечится после последнего боя.

"Это все люди, которых мы лично знаем. То есть это Харьков, некоторые подразделения, которые я не могу называть. Специальные. очень-очень и они выполняют специальные функции", — рассказал Дмитрий Комаров.

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