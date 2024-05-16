22-летний мужчина заявил, что его "не могут мобилизовать, потому что он содержит жену и детей": как это закончилось

В Умани Черкасской области к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы приговорили 22-летнего мужчину, который с сентября 2023 года уклонялся от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Уманского горрайонного суда Черкасской области.

По данным суда, 22-летний мужчина, который находился в запасе ВСУ, 10 апреля 2023 года прошел ВВК, которая признала его годным к мобилизации. В сентябре 2023 года он получил повестку, однако уклонился от службы в армии.

На суде житель Умани вину признал. Он пояснил, что думал, "что при определенных личных жизненных обстоятельствах, связанных с наличием на его иждивении жены и ребенка, он не может быть мобилизованным". Подсудимый просил суд его не наказывать.

"Суд принимает во внимание то, что обвиняемый имеет возраст 22 года, вменяемый, женат, на иждивении имеет двух малолетних детей, не трудоустроен, на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется посредственно, имеет непогашенную судимость по ч. 1 ст. 345 УК Украины и совершил преступление в период определенного судом испытательного срока", - говорится в материалах суда.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК и приговорил его к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы, поскольку у подсудимого была непогашенная судимость.

Приговор суда

Напомним, в Киевской области мужчина получил повестку и начал скрываться от ТЦК.

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