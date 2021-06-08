22-летний призывник выпрыгнул с 5 этажа тернопольского военкомата

Парня с многочисленными травмами госпитализировали.

В понедельник, 7 июня, в Тернополе 22-летний призывник выпрыгнул с 5 этажа военкомата на ул.Тролейбусной. Его с травмами госпитализировала скорая.

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Об этом сообщил генеральный директор Центра экстренной медицинской помощи Тернопольщины Михаил Джус.

"В 1:11 бригада скорой выезжала на ул.Тролейбусную, в военкомат, где спасала 22-летнего пациента. С политравмой, выбитыми зубами нижней челюсти, закрытым переломом правой голени пострадавшего, после оперативно оказанной медицинской помощи, госпитализированы в больницу скорой помощи", — говорится в сообщении.

Почему парень выпрыгнул с 5-го этажа военкомата — выясняют правоохранители.

Напомним, в Ровно студент-сирота сорвался с лестницы общежития и разбился насмерть. Парень пытался убежать от вахтерши.

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