22-летний житель Тернопольской области утонул в Винницкой области: фото

Мертвого парня обнаружили в пруду.

В воскресенье, 4 июля, в Винницкой области в поселке Березовка, за пределами с. Дьяковцы, в местном водоеме утонул 22-летний парень. О погибшем парне спасатели узнали в 19:13.

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Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Винницкой области.

Прибыв на место происшествия, водолазы достали погибшего из воды. Им оказался 22-летний житель Тернопольской области.

Напомним, в Хмельницком водолазы обнаружили и изъяли из водохранилища тело 16-летнего парня, который, вероятно, утонул.

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