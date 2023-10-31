22-летняя украинка, которая "хочет воевать за Россию", получила пожизненное заключение: что она натворила

Девушка готова воевать на стороне РФ и ей не жалко, что РФ обстреливает Украину ракетами

В Кировоградской области к пожизненному лишению свободы приговорили 22-летнюю девушку, которая активно поддерживала Россию в соцсетях и сдавала оккупантам координаты воинских частей, складов, заводов и объектов критической инфраструктуры. На суде она заявила, что "хочет воевать за Россию".

Об этом говорится в приговоре Светловодского горрайонного суда в Кировоградской области.

Что натворила предательница с Кировоградщины

По данным суда, девушка с сентября 2022 года в Tiktok прославляла российских окупантов, Россию и поддерживала оккупацию Украины. Там ее профиль назывался "российская леди".

Также она от 16 февраля 2023 активно сотрудничала с россиянами, сдавая за деньги украинскую критическую инфраструктуру и воинские части.

В материалах дела указано, что она передала своему куратору такие объекты, которые впоследствии оккупанты обстреляли ракетами:

16 февраля 2023 г. она получила задачу снять видео Кременчугского НПЗ, блокпостов, вагонного завода. Девушка это выполнила, отправив материалы своему куратору.

21 февраля она уехала в Кременчуг и сфотографировала "Кразмаш", трансформаторную подстанцию, две воинские части ВСУ.

22 февраля она передала фото складов у железнодорожной станции села Павшиш Кировоградской области.

24 февраля — собрала материал и передала данные по железнодорожной станции в с. Павлыш.

27 февраля 2023 — собрала материал и передала информацию относительно блокпоста в районе Крюковского моста г. Кременчуга.

28 февраля 2023 — собрала материал и передала данные админзданий правоохранительных органов и мест, где видела военных в Кременчуге.

28 февраля 2023 года ездила маршрутным автобусом в г. Светловодск, где собирала материал и передала его по нефтебазе возле железнодорожного переезда.

6 марта 2023 года она из сети Интернет собрала материал и передала по нефтебазе в г. Александрия.

10 марта 2023 года она сделала материал и передала его куратору относительно гранитного карьера в Кременчуге.

14 марта получила задачу собрать информацию о заводе в Светловодске. 15 марта она туда отправилась, где ее задержали сотрудники СБУ.

В сообщении СБУ говорится, что "по ее координатам российские оккупанты осуществляли неоднократные ракетные удары по территории области. Среди основных целей врага были предприятия Укроборонпрома и нефтеперерабатывающей отрасли".

Предатель из Кировоградщины / Фото: СБУ

Предательницу завербовали в Мариуполе

Во время заседания суда девушка объяснила, что в январе-феврале 2022 года она находилась в Крыму. В марте 2022 года она приехала в Мариуполь. Там ее завербовали россияне — она написала соглашение о сотрудничестве в обмен на то, чтобы ее отпустили в Украину.

В феврале 2023 года ей позвонили оккупанты и напомнили, что она должна на них работать. Девушка не обратилась к украинским правоохранителям и сразу согласилась работать в Россию из-за денег. На суде она сочла, что могла уехать в РФ, но хотела заработать деньги на уничтожении Украины.

За выполненные "задания" россияне пересылали ей средства на банковскую карту. Всего за уничтожение заводов и инфраструктуры она получила 150 тысяч гривен.

Девушка готова воевать на стороне РФ и ей не жалко, что РФ обстреливает Украину ракетами

Во время заседания суда девушка заявила — хочет, чтобы Украина ее обменяла на пленника гражданского или военного. Она добавила, что "желает воевать на стороне РФ с оружием против Украины".

Предательница также добавила, что "ей жаль людей, которые оказываются под обстрелами, но ей не жалко те объекты, которые войска РФ ракетными ударами уничтожают".

Свидетельство подозреваемой в суде / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

"Забавная и глупая девушка"

На суде выступили три знакомых подозреваемой. Один из них заявил, что раньше девушка ночевала с ним в его квартире, он добавил, что она говорила, что "работает в Кременчуге". Свою знакомую он описал как "забавную и глупую девушку".

Одноклассница подозреваемой объяснила, что они дружили до начала полномасштабной войны. Однако когда она увидела, что ее подруга прославляет в соцсетях РФ, прекратила с ней общение.

Другой знакомый рассказал, что в марте 2023 к нему пришла девушка и попросила подвезти ее на автостанцию, поскольку она купила большого белого медведя. Он согласился, но сначала по работе должен был заехать на карьер. Впоследствии он узнал, что его знакомая там делала съемку для окупантов.

Приговор суда

Суд установил, что девушка совершила 10 эпизодов преступлений. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, она не болеет никакими расстройствами и осознает свои действия. Суд учел и то, что подозреваемая не раскаялась, а наоборот – хочет воевать за Россию. Также она отдавала себе отчет, что ее действия спровоцируют гибель людей, однако ей на это было безразлично.

Суд признал девушку виновной по ч. 2 ст. 111 и ч. 2 ст. 436-2 УК Украины. Ее приговорили к пожизненному лишению свободы с конфискацией всего имущества.

Приговор суда можно обжаловать в апелляционной инстанции.

Напомним, СБУ разоблачила коллаборантку, которая помогала оккупантам во время оккупации Херсонщины.

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