22 мая — День Николая Чудотворца: традиции праздника, что нельзя делать, молитва к святому

22 мая — праздник "летнего Николая". Именно так в народе называют перенос мощей святого Николая Чудотворца в Бар. Что можно и нельзя делать в этот день?

22 мая 2023 года, в понедельник, верующие чтят важное событие в церковном календаре — перенесение мощей святого Николая Чудотворца в Бар из Мир Ликийских. Состоялось событие 1087 года.

"Летний" Николай 2023: история праздника

Умер святой Николай Чудотворец 19 декабря 345 года. И погребен был в храме Соборном, который располагался в городе Миры Ликийские. Впоследствии его тело начало выделять мир – особое масло, исцеляющее болезни.

Однажды напали на город мусульмане, поэтому мощи святого было решено тайно увезти. Интересно, что по преданию, на протяжении всего пути происходили чудеса, связанные с мощами Николая. Инвалиды вставали на ноги, больные поправлялись, слепые начинали видеть.

С того времени святого Николая начали чествовать в церковном календаре дважды – 19 декабря и 22 мая.

А в народе появилось другое название этого дня — "летнего" или "весеннего" Николая.

Впервые праздник установил папа Убран II в XI веке. А в украинский церковный календарь "пожилого Николая" ввел митрополит Ефрем (конец XI века).

Традиции и обряды праздника в Украине

Икона "Перенос мощей святого Николая" / Фото: commons.wikimedia.org

Что можно делать на "летнего" Николая? В древности 22 мая хозяева выводили лошадей в поля на первое пастбище. Посреди села священники служили молебны, окропляя лошадей перед выпасом освященной водой. Также существовала традиция ездить верхом на коне в поле, чтобы "лошадей не мучила нечистая сила". Люди даже составили несколько поводок по этому случаю:

Юрий с теплом, а Николай с кормом.

Пришел Николай — лошадей пасуй.

Святой Юрий пасет коров, а Николай — коней.

А еще с этого дня уже начинал стричь овец. Огородники обязательно высевали гречку. На этот счет также сложилось народное поверье: "До Николая не сей гречки и не стриги овечки!".

На Подолье и Киевщине существовала любопытная традиция проводить "заздравные обеды" (на здоровье всех членов семьи). Называли их в народе "никольщина". Отсюда происходит еще одно поверье: "Понаставляли тех мисок, как на никольщине!".

Святой Николай считался покровителем моряков. Особенно чтили его казаки, которые обязательно молились Чудотворцу перед тем, как отправиться в путешествие по морю. Считалось, если не обратишься к святому, точно погибнешь в водах.

Что нельзя делать на "летнего" Николая

Раньше люди считали, что на праздник Николая Чудотворца 22 мая нельзя стричь волосы, а также заниматься рукоделием. Вообще старались не брать в руки острые предметы. Если человек попросил вас о помощи, ему ни в коем случае нельзя отказывать. Иначе семья будет терпеть нищету и несчастье семь лет подряд. Также пытались не держать долг по сей день. Верили, что не будет денег еще круглый год. Поэтому лучше все долги раздать в праздник.

Как молиться к святому Николаю 22 мая

Для защиты от святого, а также перед любым важным событием, следует читать следующую молитву:

О всеблагий отец наш Николай, пастырь и учитель всех, кто с верой обращается под защиту твою и искренней молитвой умоляет тебя: спеши и защити стадо Христово от губящих ее волков. Украину нашу и всякую христианскую страну, и весь мир защити и сохрани святыми твоими молитвами от землетрясения, наступления чужестранцев и народных мятежей, междоусобицы; от голода, поветрия, потопа, огня, меча и наглой смерти всякого человека защиты. И как помиловал ты трех мужей, сидящих в тюрьме, и спас их от гнева царского и смертной казни, так помилуй и нас, что разумом, словом и делом во тьме грехов пребываем. Избавь нас от гнева Божия и вечной кары: чтобы покровительство Твое и помощь и Своя благодать и милость подал нам Христос Бог тихо и без греха прожить на этом свете, и не осудил нас стоять налево, а сподобил стать направо со всеми святыми. Аминь.

Молитва к святому Николаю Чудотворцу на осуществление любого желания:

Чудотворец Николай, помоги мне в желаниях моих бренных. Не сердись на просьбу дерзкую, но и не оставь меня в делах суетных. Что во благо желающих исполни своей милостью. Если плохое хочу, отверни беду. Пусть все желания праведные исполнятся, а жизнь моя счастьем наполнится. Да будет воля твоя, аминь.

Молитва Николаю о здоровье, которую читают 22 мая:

Всеблагий отец Николая, великий и удивительный чудотворец! Ты своими молитвами лечил всякую болезнь и болезнь, ты своим покровительством избавлял от смерти, ты своей опекой отгонял беду. Искренне умоляю тебя, помощника находящихся в горе и нужде нынешней жизни: спеши и ко мне со своей помощью, защити меня и всех людей от огня и воды, от голода и поветрия, от тяжелой болезни и неожиданной смерти. Береги меня через всю мою жизнь, а особенно в страшную минуту перехода из преждевременной жизни к вечности. Защити меня тогда щитом твоей молитвы перед справедливым гневом Христа Бога и помоги мне, чтобы я оказался навеки в небе, вместе с тобой, где буду прославлять и величать милость Божию. Аминь.