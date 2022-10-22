22 октября 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

22 октября 2022 года – суббота. 241-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 70 дней. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

22 октября — Международный день защиты мужской нервной системы от насильственных действий со стороны женщины. Хотя этот праздник и не является официальным, но он широко популярен, особенно в социальных сетях. Авторы этого интересного события неизвестны. Однако женщины часто шутят, что это сами мужчины нашли повод для празднования, потому что устали от женских "моралей".

Также 22 октября — Всемирный день людей с недостатками речи. Праздник был создан в 1998 году. Его цель — ознакомить людей с различными пороками вещаниями, которыми могут страдать взрослые и дети. Наиболее тяжелым пороком считается заикание (логоневроз). Это нарушение ритма, плавности, организации речи.

А еще 22 октября – День перемен к лучшему (National Make A Difference Day). Он посвящен тому, чтобы люди могли совместными усилиями изменить этот мир и помочь окружающим. Событие было начато журналом USA Weekend и командой Points of Light в 1992 году.

22 октября — Международный день Caps Lock. Идея создания этого праздника принадлежит американцу Дереку Арнольду. Главная его цель – указать всем тем, кто во время печатания использует клавишу Caps Lock, что часто недопустимо.

Также 22 октября – День Фехнера. Это международное событие посвятили известному немецкому ученому, философу и экспериментальному психологу Густаву Теодору Фехнеру. Современные психофизики считают этот день своим профессиональным праздником. Более всего Фехнер известен благодаря своим достижениям, особенно "открытиям" психофизики как сферы психологии, изучающей взаимодействие между физическими процессами.

Какой сегодня, 22 октября, церковный праздник

22 октября – день памяти преподобных Андроника и его жены Афанасии / Фото: pixabay.com

22 октября в церковном календаре – день памяти преподобных Андроника и его супруги Афанасии. Они жили в V веке и пробовали сделать благочестивую семью. Андроник был ювелиром, но большую часть своих денег отдавал бедным. Однако, в один день заболели все дети супругов, а затем и скончались. Андроник начал молиться, а затем отправился с женой в Иерусалим. Там они поняли, что должны отойти в монашескую жизнь. Двенадцать лет прожили они отдельно в монастырях.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 22 октября

Каковы сегодня именины: Иаков, Авраам, Андроник, Максим, Константин, Петр.

Талисманом человека, рожденного 22 октября является бриллиант. Это алмаз, которому придают специальную форму с помощью обработки. Издавна считалось, что бриллианты могут лечить от возрастных проблем, проблем с психикой и избавляют от разных зависимостей.

В этот день родились:

1878 год – украинский военный деятель Вадим Богомолец;

1912 год — украинская разведчица, связная УВО, ОУН Дарья Гнатковская;

1913 год — украинский скульптор-резчик Василий Свида;

1930 год – украинский кинооператор, член-корреспондент Академии искусств Украины, президент Гильдии кинооператоров Украины Вилен Калюта;

1934 год – украинский и российский кинорежиссер, сценарист, художник Георгий Юнгвальд-Хилькевич;

1935 год – украинский поэт Борис Олейник.

Что нельзя делать в этот день

Не стоит уходить в лес.

Мужчинам запрещено в этот день брить голову.

Лучше не пить алкоголь, кроме домашнего вина.

Народные приметы и традиции на 22 октября

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

смотрели, какой сегодня день: птицы насупились — погода быстро ухудшится;

выпал первый снег – через 40 дней ждите настоящую зиму;

конь фыркает – будет потепление;

вечером красные облака – ждите ветреную погоду.

В народе 22 октября называли Ерофеев день. Часто в народе дату связывали с сильным похолоданием. С деревьев опадают почти все листья, усиливаются морозы, может выпадать снег.

Погода на сегодня, 22 октября

Сегодня, 22 октября, в Киеве облачно весь день, поближе к вечеру мелкий дождь. Во Львове облачно с прояснениями, днем и вечером дождь. В Харькове пасмурная погода, без осадков. В Одессе облачно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +12 днем и +4 ночью. Во Львове +12 днем и +4 ночью. В Харькове +10 днем и +3 ночью. В Одессе +16 днем и +10 ночью.

Памятные даты 22 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 22 октября: