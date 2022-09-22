22 сентября 2022 – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

22 сентября 2022 года – четверг. 211-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 100 дней. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

22 сентября — Национальный день партизанской славы в Украине. Празднуется с 2001 года. Главная цель этого дня – почтить память партизан и подпольщиков, напомнить об их важном подвиге современному поколению украинцев.

Также 22 сентября — Всемирный день без автомобилей. Главная цель этого праздника в привлечении внимания правительства, общественности, представителей крупных автомобильных концернов к проблеме загрязнения атмосферы выхлопными газами и повышению уровня шума в крупных городах. Организаторы дня считают, что эти проблемы можно решить, увеличив количество общественного транспорта, использовать альтернативные средства передвижения. Начали праздник во Франции. Тогда местные власти решили остановить автомобильное движение в нескольких городах на целые сутки. В последующие годы эта традиция распространилась по другим странам, в частности, США и Канаде.

А еще 22 сентября — Всемирный день защиты слонов. Главная его цель — разработать мероприятия, направленные на прекращение сокращения численности этих животных из-за браконьерства и уничтожения мест их обитания. Празднование было создано экологами и природоохранными организациями, забившими в набат, когда популяция слонов в мире начала критически сокращаться.

22 сентября — Всемирный день носорога. Еще один важный экологический праздник, который был начат в 2010 году Международным фондом дикой природы. Тогда его отпраздновали только в Южной Африке, однако через несколько лет событие получило всемирный характер.

Также 22 сентября — Всемирный день пациентов, страдающих ХМЛ (хронический миелоидный лейкоз). Главная цель всех мероприятий, посвященных этому дню, состоит в том, чтобы напомнить людям о важности ранней диагностики для своевременно начатого лечения.

А еще 22 сентября – День белого шоколада. Организаторы этого праздника имели целью привлечь внимание людей к этим полезным сладостям. Ведь в белом шоколаде содержатся селен и витамин К, которые требуются организму человека. А еще в нем нет кофеина.

22 сентября – День роз (World Rose Day). Памятный день открыли в честь Мелинды Роуз, которой в 12-летнем возрасте поставили диагноз опухоль Аскина. Это очень редкий вид рака, который невозможно вылечить, а пациент умирает через несколько недель.

Также 22 сентября – День осеннего равноденствия. В древности это время совпадало с периодом окончания уборки урожая. Осеннее равноденствие – астрономическое явление, когда день и ночь имеют одинаковое время.

Какой сегодня, 22 сентября, церковный праздник

22 сентября – день памяти праведных Иоакима и Анны / Фото: commons.wikimedia.org

22 сентября в церковном календаре – день памяти праведных Иоакима и Анны. Они были родителями Девы Марии. Долгое время супруги не имели детей и очень скучали по этому поводу. Они каждый день молились, чтобы Бог подарил им ребенка. Однажды к ним с небес сошел ангел Божий и сказал, что скоро родится у них дочь Мария, которая положит начало самому известному роду среди людей.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 22 сентября

Каковы сегодня именины: Александр, Никита, Иосиф, Захар, Дмитрий, Аким, Алексей, Сергей, Афанасий, Харитон.

Талисманом человека, рожденного 22 сентября является коралл. Кораллы были очень популярны во времена Киевской Руси. Давно люди считали, что они хорошо влияют на кровообращение и работу сердца. А еще верили, что кораллы помогают успокоиться.

В этот день родились:

1835 год — украинский филолог-славист, автор учения о внутренней форме слова Александр Потебня;

1839 год – украинский художник Корнило Устиянович;

1909 год — деятель ОУН, администратор Львовского медицинского института Евстахий Струк;

1928 год — украинская писательница, член НСПУ, ПЕН-клуба, Объединение украинских писателей в Канаде "Слово" Светлана Кузьменко;

1939 год – украинский композитор, Народный артист Украины, заслуженный деятель искусств Украины, лауреат Шевченковской премии, член Национального союза композиторов Украины Александр Костин;

1951 год – украинский прозаик Гурепко Николай Михайлович;

1959 год – украинский актер, поэт, режиссер, Народный артист Украины Борис Барский;

1964 год – украинский прозаик и журналист Владимир Хрущак;

1965 год — украинский дипломат, Чрезвычайный и полномочный Посол, исполняющий обязанности Министра иностранных дел Украины Андрей Дещица;

1971 год — украинская гандболистка, бронзовый призер Олимпийских игр Лариса Заспа;

1975 год – украинская поэтесса и литературовед Елена Галета.

Что нельзя делать в этот день

Не стоит начинать новые дела.

Нельзя ругаться, злословить, ссориться.

Запрещено убирать дома и заниматься рукоделием.

Мамам нельзя ругать своих дочерей.

Народные приметы и традиции на 22 сентября

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

смотрели, какой сегодня день: если листья из вишни еще не опали, будет теплая погода;

много паутины означает морозную зиму;

из сосны или елки падает много рыжих игл – зимой будет много снега;

утром иней – будет хороший урожай в следующем году.

В народе 22 сентября называли "Поднесенный день". В этот день бесплодные пары обязательно молились Иоакиму и Анне, чтобы они подарили им ребенка. Также было принято, чтобы родственники приходили 22 сентября к молодоженам и смотрели, как они справляются. На стол молодая хозяйка традиционно ставила пироги.

Погода на сегодня, 22 сентября

Сегодня, 22 сентября, в Киеве пасмурно, ожидается небольшой дождь. Во Львове без существенных осадков. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе пасмурно, но без осадков.

Температура воздуха в Киеве +18 днем и +11 ночью. Во Львове +17 днем и +8 ночью. В Харькове +21 день и +11 ночью. В Одессе +21 днем и +13 ночью.

Памятные даты 22 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 22 сентября: