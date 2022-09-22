22 сентября 2022 – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

22 сентября 2022 года – четверг. 211-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 100 дней. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.
Какой сегодня день в Украине и мире
22 сентября — Национальный день партизанской славы в Украине. Празднуется с 2001 года. Главная цель этого дня – почтить память партизан и подпольщиков, напомнить об их важном подвиге современному поколению украинцев.
Также 22 сентября — Всемирный день без автомобилей. Главная цель этого праздника в привлечении внимания правительства, общественности, представителей крупных автомобильных концернов к проблеме загрязнения атмосферы выхлопными газами и повышению уровня шума в крупных городах. Организаторы дня считают, что эти проблемы можно решить, увеличив количество общественного транспорта, использовать альтернативные средства передвижения. Начали праздник во Франции. Тогда местные власти решили остановить автомобильное движение в нескольких городах на целые сутки. В последующие годы эта традиция распространилась по другим странам, в частности, США и Канаде.
А еще 22 сентября — Всемирный день защиты слонов. Главная его цель — разработать мероприятия, направленные на прекращение сокращения численности этих животных из-за браконьерства и уничтожения мест их обитания. Празднование было создано экологами и природоохранными организациями, забившими в набат, когда популяция слонов в мире начала критически сокращаться.
22 сентября — Всемирный день носорога. Еще один важный экологический праздник, который был начат в 2010 году Международным фондом дикой природы. Тогда его отпраздновали только в Южной Африке, однако через несколько лет событие получило всемирный характер.
Также 22 сентября — Всемирный день пациентов, страдающих ХМЛ (хронический миелоидный лейкоз). Главная цель всех мероприятий, посвященных этому дню, состоит в том, чтобы напомнить людям о важности ранней диагностики для своевременно начатого лечения.
А еще 22 сентября – День белого шоколада. Организаторы этого праздника имели целью привлечь внимание людей к этим полезным сладостям. Ведь в белом шоколаде содержатся селен и витамин К, которые требуются организму человека. А еще в нем нет кофеина.
22 сентября – День роз (World Rose Day). Памятный день открыли в честь Мелинды Роуз, которой в 12-летнем возрасте поставили диагноз опухоль Аскина. Это очень редкий вид рака, который невозможно вылечить, а пациент умирает через несколько недель.
Также 22 сентября – День осеннего равноденствия. В древности это время совпадало с периодом окончания уборки урожая. Осеннее равноденствие – астрономическое явление, когда день и ночь имеют одинаковое время.
Какой сегодня, 22 сентября, церковный праздник
22 сентября в церковном календаре – день памяти праведных Иоакима и Анны. Они были родителями Девы Марии. Долгое время супруги не имели детей и очень скучали по этому поводу. Они каждый день молились, чтобы Бог подарил им ребенка. Однажды к ним с небес сошел ангел Божий и сказал, что скоро родится у них дочь Мария, которая положит начало самому известному роду среди людей.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 22 сентября
Каковы сегодня именины: Александр, Никита, Иосиф, Захар, Дмитрий, Аким, Алексей, Сергей, Афанасий, Харитон.
Талисманом человека, рожденного 22 сентября является коралл. Кораллы были очень популярны во времена Киевской Руси. Давно люди считали, что они хорошо влияют на кровообращение и работу сердца. А еще верили, что кораллы помогают успокоиться.
В этот день родились:
- 1835 год — украинский филолог-славист, автор учения о внутренней форме слова Александр Потебня;
- 1839 год – украинский художник Корнило Устиянович;
- 1909 год — деятель ОУН, администратор Львовского медицинского института Евстахий Струк;
- 1928 год — украинская писательница, член НСПУ, ПЕН-клуба, Объединение украинских писателей в Канаде "Слово" Светлана Кузьменко;
- 1939 год – украинский композитор, Народный артист Украины, заслуженный деятель искусств Украины, лауреат Шевченковской премии, член Национального союза композиторов Украины Александр Костин;
- 1951 год – украинский прозаик Гурепко Николай Михайлович;
- 1959 год – украинский актер, поэт, режиссер, Народный артист Украины Борис Барский;
- 1964 год – украинский прозаик и журналист Владимир Хрущак;
- 1965 год — украинский дипломат, Чрезвычайный и полномочный Посол, исполняющий обязанности Министра иностранных дел Украины Андрей Дещица;
- 1971 год — украинская гандболистка, бронзовый призер Олимпийских игр Лариса Заспа;
- 1975 год – украинская поэтесса и литературовед Елена Галета.
Что нельзя делать в этот день
- Не стоит начинать новые дела.
- Нельзя ругаться, злословить, ссориться.
- Запрещено убирать дома и заниматься рукоделием.
- Мамам нельзя ругать своих дочерей.
Народные приметы и традиции на 22 сентября
Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:
- смотрели, какой сегодня день: если листья из вишни еще не опали, будет теплая погода;
- много паутины означает морозную зиму;
- из сосны или елки падает много рыжих игл – зимой будет много снега;
- утром иней – будет хороший урожай в следующем году.
В народе 22 сентября называли "Поднесенный день". В этот день бесплодные пары обязательно молились Иоакиму и Анне, чтобы они подарили им ребенка. Также было принято, чтобы родственники приходили 22 сентября к молодоженам и смотрели, как они справляются. На стол молодая хозяйка традиционно ставила пироги.
Погода на сегодня, 22 сентября
Сегодня, 22 сентября, в Киеве пасмурно, ожидается небольшой дождь. Во Львове без существенных осадков. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе пасмурно, но без осадков.
Температура воздуха в Киеве +18 днем и +11 ночью. Во Львове +17 днем и +8 ночью. В Харькове +21 день и +11 ночью. В Одессе +21 днем и +13 ночью.
Памятные даты 22 сентября
Календарь важных событий в Украине и мире за 22 сентября:
- 1002 год – основывают город Хотин (Черновицкая область, Украина);
- 1307 год — Королевский совет Франции принимает решение об аресте всех находившихся на территории государства тамплиеров;
- 1499 год — Швейцария обретает независимость от Священной Римской империи;
- 1792 год – этот день объявили первым днем французского революционного календаря;
- 1862 год — президент США Авраам Линкольн объявляет об освобождении негров-рабов;
- 1908 год — Княжество Болгария де-юре признают независимым государством;
- 1917 год — Симон Петлюра выступает на заседании Генерального секретариата УНР с законопроектом о Свободном казачестве;
- 1955 год — в Аргентине совершают военный переворот, свергающий правительство диктатора Хуана Перона;
- 1968 год — украинская певица София Ротару выходит замуж за своего аккомпаниатора Анатолия Евдокименко;
- 1980 год – начинается ирано-иракская война;
- 1993 год — премьер-министра Украины Леонида Кучму отправляют в отставку;
- 2012 год — в одном из ресторанов Претории во время вооруженного ограбления, смертельно ранят Корри Сандерса, экс-чемпиона мира по боксу, который на следующий день умирает в больнице;
- 2019 год — завершается украинский фестиваль "Comic Con Ukraine 2019" в Киеве.