22 января — какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 22 января, в православном календаре день памяти преподобного Евстратия. Жил он в IX веке, родился в городе Тарса в богатой и благочестивой семье. Когда юноше было всего 20 лет, он ушел из родительского дома, подвизался на подвиги и жил в святой обители. Там Евстратий спал на голых досках, молился, питался хлебом с водой.

Впоследствии Евстратия избрали настоятелем. Совершил он немало чудес за свою жизнь. А перед смертью повелел братии не поддаваться никаким искушениям, не стремиться к земным благам, а верить в Господа и светлое будущее.

Приметы 22 января

Народные приметы 22 января / Фото: Pexels

на вершине деревьев сидят вороны – будут сильные морозы;

кошка ищет теплое место к похолоданию;

если кошка лежит пузом вверх – будет потепление;

солнечно и ясно до хорошего урожая в этом году.

Что завтра нельзя делать

Церковь рекомендует в этот день не бездельничать. Однако и как-нибудь работать тоже не стоит, потому что святые могут наказать человека за лень. Также запрещается сквернословить, ругаться, сплетничать, ссориться.

Что можно делать завтра

У наших предков 22 января называлось "день, когда смывали Праздники". То есть в этот день начинали генеральную уборку дома после всех зимних праздников. Также посещали баню, стирали вещи. В этот день многие пословицы говорят, что уборка в доме помогает привлечь благополучие и счастье.

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