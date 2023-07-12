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225 взрывов: россияне беспощадно обстреляли пограничные громады Сумщины

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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225 взрывов: россияне беспощадно обстреляли пограничные громады Сумщины

Россия стирает поселки в Сумской области бомбами, артиллерией и ракетами / Фото: ТСН.ua

Стала известна ситуация в Сумской области в пограничии на 21.00 11 июля 2023 года.

В течение дня россияне совершили 22 обстрела пограничья.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Зафиксировано 225 взрывов. Обстрелы потерпели Краснопольская, Великописаревская, Дружбовская, Шалыгинская, Белопольская, Глуховская, Эсманская, Хотинская громады.

  • Краснопольская громада: враг бил из минометов (15 взрывов). В результате одного из обстрелов осталось без света 370 абонентов, погиб крупный рогатый скот (1 животное). В результате еще одного обстрела повреждены гражданские здания.
  • Великописаревская громада: совершен минометный обстрел (9 взрывов).
  • Дружбовская громада: был артобстрел (8 взрывов).
  • Белопольская громада: осуществлен обстрел с вертолета неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) (4 взрыва). Также россияне били из минометов (31 взрыв), артиллерии (25 взрывов) и РСЗО (14 взрывов).
  • Глуховская громада: зафиксирован гранатометный обстрел (АГС) (25 взрывов).
  • Эсманская громада: произведены минометные обстрелы (10 взрывов) и гранатометные обстрелы (АГС) (95 взрывов).
  • Хотинская громада: враг избивал из минометов (6 взрывов). В результате обстрела поврежден ЛЭП.
  • Шалыгинская громада: осуществлен гранатометный обстрел (АГС) (4 взрыва) и минометный обстрел (4 взрыва).

Напомним, командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев призвал жителей приграничья Сумщины эвакуироваться из-за постоянных обстрелов врага. Сейчас это направление в Северной операционной зоне остается наиболее опасным.

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Дата публикации
Просмотры
807
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