225 взрывов: россияне беспощадно обстреляли пограничные громады Сумщины

Стала известна ситуация в Сумской области в пограничии на 21.00 11 июля 2023 года.

В течение дня россияне совершили 22 обстрела пограничья.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Зафиксировано 225 взрывов. Обстрелы потерпели Краснопольская, Великописаревская, Дружбовская, Шалыгинская, Белопольская, Глуховская, Эсманская, Хотинская громады.

Краснопольская громада: враг бил из минометов (15 взрывов). В результате одного из обстрелов осталось без света 370 абонентов, погиб крупный рогатый скот (1 животное). В результате еще одного обстрела повреждены гражданские здания.

Великописаревская громада: совершен минометный обстрел (9 взрывов).

Дружбовская громада: был артобстрел (8 взрывов).

Белопольская громада: осуществлен обстрел с вертолета неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) (4 взрыва). Также россияне били из минометов (31 взрыв), артиллерии (25 взрывов) и РСЗО (14 взрывов).

Глуховская громада: зафиксирован гранатометный обстрел (АГС) (25 взрывов).

Эсманская громада: произведены минометные обстрелы (10 взрывов) и гранатометные обстрелы (АГС) (95 взрывов).

Хотинская громада: враг избивал из минометов (6 взрывов). В результате обстрела поврежден ЛЭП.

Шалыгинская громада: осуществлен гранатометный обстрел (АГС) (4 взрыва) и минометный обстрел (4 взрыва).

Напомним, командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев призвал жителей приграничья Сумщины эвакуироваться из-за постоянных обстрелов врага. Сейчас это направление в Северной операционной зоне остается наиболее опасным.

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