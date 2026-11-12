+22° посреди ноября, но ненадолго: синоптик предупредил о резком изменении погоды в Украине

Белка. / © Pexels

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В пятницу, 13 ноября, часть Украины почувствует кратковременный всплеск субтропического тепла. В некоторых регионах воздух прогреется до +22°. Впрочем, погода будет контрастной.

Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.

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Украина будет находиться под влиянием активной циклонической системы из Атлантики и связанных с ней атмосферных фронтов. Поэтому погодные условия в разных регионах страны будут существенно отличаться», — подчеркнул он.

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По словам синоптика, прохладнее всего будет на западе страны. В регионах будет проходить холодный атмосферный фронт, который принесет усиление ветра, дожди, а иногда и мокрый снег. Днем столбики термометров покажут от +3° до +8°.

В то же время остальная территория Украины еще будет оставаться в теплой воздушной массе, куда теплый и влажный воздух будет поступать из Италии и Средиземноморья. Ночью температура составит +3–8°, а днем +11–16°. В южных областях местами воздух прогреется до +22°. Впрочем, временами возможны дожди.

Синоптик Виталий Постригань. подчеркивает: потепление будет непродолжительным, а погодные условия в разных регионах Украины будут существенно отличаться.

По предварительным прогнозам, 15-17 ноября погоду будет определять антициклон. Из-за этого существенных осадков не ожидается. Ночью температура воздуха будет колебаться от 4° мороза до 1° тепла, а днем будет +3–8°.

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Впрочем, продолжительную стабилизацию погоды синоптики не прогнозируют. По анализу математических моделей уже в середине следующей рабочей недели Атлантика снова активизируется и будет генерировать циклоны, которые будут влиять на погодные условия.

Как сообщалось, во второй половине ноября часть Европы могут накрыть сильные снегопады и метели. Осадки прогнозируют в период с 13 по 20 ноября. Основными зонами снегопадов станут Скандинавия и Альпы с близлежащими районами.

Вместе со снегопадами Европу накроет волна сильных морозов до -25° . Самые низкие температуры ожидаются в Скандинавии, куда поступает арктический воздух. В Норвегии, Швеции и Финляндии ночью прогнозируют от -10 до -21, а местами у поверхности земли — до -25.

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