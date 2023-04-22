23 апреля – какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 23 апреля, в православном календаре день памяти мучеников Терентия, Африкана, Максима, Помпия, Зинона, Александра, Феодора и 33 других. Они жили в III веке в Африке и скончались за свою веру во Христа. Тогда правил Фортунат. Он устроил беспощадные гонения за христианами и поймал многих православных. Когда христиане увидели орудие пыток, многие из них отреклись от Господа. Но 40 мужей стояли на своем. Их пытали долго и сильно, а в конце убили. Однако в пытках они так сильно молились, что их молитвы смогли разрушить языческий храм.

Приметы 23 апреля

Народные приметы 23 апреля / Фото: Pexels

Теплый вечер и тихая ночь к теплым летом.

Если приснился усопший родственник, будет исцеление от болезни.

Пасмурный и холодный день, будет много дождей летом.

Что завтра нельзя делать

В этот день верующие стараются не устраивать громкие гуляния, а также не веселятся и не кричат. Не стоит идти на охоту или рыбалку. Не убирайте дома.

Что можно делать завтра

Лучше пойти в церковь и помолиться за здоровье всех членов семьи. Если вы находитесь с кем-то в ссоре, стоит извиниться. Этот день подходит для этого.

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