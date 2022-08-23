23 августа 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и основные события

23 августа 2022 – вторник. 181-й день войны России против Украины. 235-й день года. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

23 августа — День Государственного Флага Украины. Государственный флаг – вещь, сочетающая в себе историю, духовность и политику страны. Для каждой нации в мире он способ представить себя в мире. Флаг демонстрирует независимость страны и ее особое место среди других стран мира. А внутри Украины национальное знамя является символом, который в трудные времена объединяет людей.

На флаге Киевской Руси долгое время преобладали белые и красные цвета. Свидетельство об этом можно найти в "Сволочке о полку Игореве". А вот после становления христианства стали преобладать синие и желтые. Однако тогда единого флага не существовало – каждый князь имел свое знамя. Лишь в XIII-XIV веках на территории современной Украины появились четырехугольные флаги со свободным концом в виде клина, где сочетались желтые и голубые краски. Как свидетельствуют летописцы в бою под польским селом Грюнвальд 1410 украинское войско использовало такой флаг.

Также 23 августа – Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации. Событие предложило установить исполнительный совет ЮНЕСКО на своей 150-й сессии. Именно в этот день 1791 года в Сан-Доминго и Гаити (ныне — Доминиканская республика) произошло восстание рабов, которое стало началом ликвидации работорговли в разных частях света.

А еще 23 августа – День города Харьков. Это один из крупнейших городов Украины, расположенный в восточной части государства. Харьков давно является медицинским, промышленным, научным, политическим, культурным центром региона. В 2019 году город вошел в пятерку украинских городов, наиболее комфортных для проживания по мировому рейтингу индекса качества жизни Numbeo. К сожалению, с 24 февраля 2022 года Харьков, как и множество других городов и сел Украины, подвергаются постоянным атакам и бомбардировкам со стороны России.

23 августа — Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма. Дата была создана, чтобы напоминать мировой общине о страшном событии, которое произошло в 1939 году. А именно – подписание пакта Молотова-Риббентропа. Этот документ, по мнению историков, можно назвать преступным соглашением между Гитлером и Сталиным, которое и запустило механизм Второй мировой войны.

Какой сегодня, 23 августа, церковный праздник

23 августа – день памяти мученика Лаврентия / Фото: commons.wikimedia.org

23 августа в церковном календаре – день памяти мученика Лаврентия. Ранне-христианский мученик, святой, архидиакон, один из семи дьяконов Римской Церкви. Когда папу Сикста вели на мученическую смерть, архидиакон Лаврентий шел за ним и плакал, что не может разделить его участия. Однако папа сказал Лаврентию, что тот умрет через три дня. Тогда архидиакон продал всю церковную посуду, раздал полученные средства беднякам. Услышав об этом, префект Рима потребовал, чтобы все вырученные средства отдал Лаврентий на нужды войска. Однако он отказался это сделать. Его подвергли тяжким мучениям. Во время которых архидиакон умер. Случилось это в 258 году.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 23 августа

Какие сегодня именины: Роман, Лаврентий, Афанасий, Вячеслав, Феликс, Савва.

Талисманом человека, рожденного 23 августа является циркон. Считается одним из самых древних камней. Отличается уникальными свойствами. Однако драгоценный камень так и не стал популярен среди ювелиров. Многие считают, что циркон обладает лечебными свойствами. К примеру, в древности верили, что он может улучшить обмен веществ.

В этот день родились:

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1867 год – украинский поэт, прозаик и общественно-политический деятель Осип Маковей;

1870 год – военный и политический деятель; генерал-хорунжий армии Украинской Народной Республики Владимир Сикевич;

1932 год – украинский режиссер-мультипликатор, художник-мультипликатор, сценарист Давид Черкасский;

1935 год – украинский переводчик Анатолий Перепадя;

1950 год – украинский писатель, редактор, издатель Григорий Гусейнов;

1974 год – украинский писатель, поэт, переводчик, общественный активист Сергей Жадан.

Что нельзя делать в этот день

Лучше 23 августа не подметать в доме, чтобы не навлечь на себя беду.

Не стоит давать взаймы, потому что получите только трудности.

Не стоит брать в руки иглы или спицы – вас постигнет неудача.

Народные приметы и традиции на 23 августа

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

смотрели, какой сегодня день: если тепло и идет дождь – будет много рыбы в реках;

упало много желудей – год будет урожайным;

не поют птицы – скоро пойдет дождь;

снизу листья начали желтеть — будет хороший урожай озимых.

В народе 23 августа называли Лаврентиев день. Считалось, что архидиакон Лаврентий – целитель болезней глаз. Поэтому в этот день святому молились, чтобы он вернул зрение. К 23 августа вода в реках и водоемах становится холодной. Поэтому наши предки уже не купались в ней. Однако верили – если умыться в этот день родниковой водой, то будешь здоров.

Погода на сегодня, 23 августа

Сегодня, 23 августа, в Киеве ясно без осадков. Во Львове облачно, днем возможен мелкий дождь. В Харькове ясно, осадков не предполагается. В Одессе ясно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +29 днем и +19 ночью. Во Львове +28 днем и +18 ночью. В Харькове +32 днем и +20 ночью. В Одессе +29 днем и +21 ночью.

Памятные даты 23 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 23 августа: