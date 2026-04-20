23 года был в рабстве: во Львовской области расследуют случай трудовой эксплуатации

Предприниматель с Львовской области 23 года удерживал мужчину в рабстве / © Офис Генерального прокурора

Предпринимателя из Львовской области подозревают в 23-летней трудовой эксплуатации мужчины. По данным Яворивской окружной прокуратуры, в городе Городок разоблачили случай длительной трудовой эксплуатации.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

В Городке мужчина получил подозрение в торговле людьми

Правоохранители разоблачили случай эксплуатации человека. Подозреваемый предприниматель мог 23 года эксплуатировать потерпевшего мужчину. Мужчина более 20 лет работал без оплаты, документов и возможности покинуть свое рабочее место.

Предпринимателю сообщили о подозрении в торговле людьми по ч. 2 ст. 149 УК Украины.

По данным следствия, в 2002 году ко львовскому предпринимателю обратилась женщина. Она попросила найти работу и жилье для ее брата. Мужчине тогда было 47 лет, у него были проблемы с алкоголем.

Тогда предприниматель предложил ему работу в хозяйстве с оплатой и проживанием. Фактически эти условия в дальнейшем не действовали.

© Офис Генерального прокурора

© Офис Генерального прокурора

© Офис Генерального прокурора

«Сначала мужчина еще мог свободно передвигаться и посещать родственников, но со временем его лишили такой возможности. За проделанную работу он не получал денег — только еду, иногда готовые блюда, сигареты и место для проживания», — пишут в Офисе генпрокурора.

Пострадавшему приходилось выполнять разную работу: помогать на строительстве, рубить дрова, косить траву, обрабатывать огород. В теплое время года пострадавшего мужчину отвозили на хозяйство предпринимателя, где он должен был ухаживать за животными и охранять территорию.

Мужчину содержали в ненадлежащих условиях. В Городке он жил в здании без отопления, воды и санитарных условий. На хозяйстве не было даже окон, воды и отопления, ведь он жил в металлическом контейнере.

У потерпевшего не было сменной одежды и даже постельного белья. Паспорт отобрал подозреваемый.

Потерпевший мужчина жаловался на здоровье, но предприниматель их игнорировал. Когда подозреваемый был недоволен, он применял силу и избиение к потерпевшему мужчине.

«В таких условиях потерпевший находился 23 года. Он был освобожден в сентябре 2025 года после получения информации о возможной эксплуатации работниками миграционной полиции», — делятся в Офисе генерального прокурора.

Сейчас потерпевшему мужчине 71 год. Медики зафиксировали у него хронические болезни, травмы рук и отсутствие зубов. После судебно-психиатрической экспертизы у пенсионера зафиксировали ухудшение психоэмоционального состояния и социальной адаптации.

Пострадавший находится в гериатрическом пансионате, где проходит лечение и получает уход.

Куда можно сообщить о торговле людьми

Если вы знаете о случае эксплуатации или торговли людьми, сообщить об этом можно по следующим номерам телефонов:

102 — полиция.

0-800-505-501 и 527 — национальная бесплатная горячая линия по вопросам противодействия торговле людьми и консультирования мигрантов.

1547 — государственная горячая линия по противодействию торговле людьми, предотвращению и противодействию домашнему насилию.

0 800 500 202 — горячая линия департамента миграционной полиции.

Также мы рассказывали о случае трудового рабства в интернате, где работники использовали для работы людей с инвалидностью.