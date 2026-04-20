- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 449
- Время на прочтение
- 2 мин
23 года был в рабстве: во Львовской области расследуют случай трудовой эксплуатации
В Городке правоохранители раскрыли длительную эксплуатацию мужчины. Он более 20 лет работал без зарплаты и надлежащих условий жизни.
Предпринимателя из Львовской области подозревают в 23-летней трудовой эксплуатации мужчины. По данным Яворивской окружной прокуратуры, в городе Городок разоблачили случай длительной трудовой эксплуатации.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
В Городке мужчина получил подозрение в торговле людьми
Правоохранители разоблачили случай эксплуатации человека. Подозреваемый предприниматель мог 23 года эксплуатировать потерпевшего мужчину. Мужчина более 20 лет работал без оплаты, документов и возможности покинуть свое рабочее место.
Предпринимателю сообщили о подозрении в торговле людьми по ч. 2 ст. 149 УК Украины.
По данным следствия, в 2002 году ко львовскому предпринимателю обратилась женщина. Она попросила найти работу и жилье для ее брата. Мужчине тогда было 47 лет, у него были проблемы с алкоголем.
Тогда предприниматель предложил ему работу в хозяйстве с оплатой и проживанием. Фактически эти условия в дальнейшем не действовали.
«Сначала мужчина еще мог свободно передвигаться и посещать родственников, но со временем его лишили такой возможности. За проделанную работу он не получал денег — только еду, иногда готовые блюда, сигареты и место для проживания», — пишут в Офисе генпрокурора.
Пострадавшему приходилось выполнять разную работу: помогать на строительстве, рубить дрова, косить траву, обрабатывать огород. В теплое время года пострадавшего мужчину отвозили на хозяйство предпринимателя, где он должен был ухаживать за животными и охранять территорию.
Мужчину содержали в ненадлежащих условиях. В Городке он жил в здании без отопления, воды и санитарных условий. На хозяйстве не было даже окон, воды и отопления, ведь он жил в металлическом контейнере.
У потерпевшего не было сменной одежды и даже постельного белья. Паспорт отобрал подозреваемый.
Потерпевший мужчина жаловался на здоровье, но предприниматель их игнорировал. Когда подозреваемый был недоволен, он применял силу и избиение к потерпевшему мужчине.
«В таких условиях потерпевший находился 23 года. Он был освобожден в сентябре 2025 года после получения информации о возможной эксплуатации работниками миграционной полиции», — делятся в Офисе генерального прокурора.
Сейчас потерпевшему мужчине 71 год. Медики зафиксировали у него хронические болезни, травмы рук и отсутствие зубов. После судебно-психиатрической экспертизы у пенсионера зафиксировали ухудшение психоэмоционального состояния и социальной адаптации.
Пострадавший находится в гериатрическом пансионате, где проходит лечение и получает уход.
Куда можно сообщить о торговле людьми
Если вы знаете о случае эксплуатации или торговли людьми, сообщить об этом можно по следующим номерам телефонов:
102 — полиция.
0-800-505-501 и 527 — национальная бесплатная горячая линия по вопросам противодействия торговле людьми и консультирования мигрантов.
1547 — государственная горячая линия по противодействию торговле людьми, предотвращению и противодействию домашнему насилию.
0 800 500 202 — горячая линия департамента миграционной полиции.
