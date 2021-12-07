23-летнюю девушку из Закарпатья расчленили и сожгли на Киевщине: ее 2-летнего сына подбросили в квартиру

23-летнюю девушку из Закарпатья расчленили и сожгли на Киевщине: ее 2-летнего сына подбросили в квартиру

Сообщница подозреваемого успела скрытьсь за границу.

В Киевской области жестоко убили 23-летнюю девушку из Закарпатья, об исчезновении которой 30 ноября сообщила полиции ее мать.

Об этом сообщили в Нацполиции Закарпатской области.

23-летнюю девушку из Закарпатья убили в Киевской области

Мать пропавшей 23-летней женщины обратилась в полицию 30 ноября. Она сообщила, что ее дочь, проживающая в Ужгороде, исчезла 10 дней назад, оставив своего 2-летнего сына.

Следствие установило, что исчезнувшая 20 ноября вместе со своим 2-летним сыном поездом поехали в Киев. Оттуда женщина отправилась в Киевскую область, где встретилась со своими знакомыми. Во время обысков в квартире 25-летнего мужчины, где гостила девушка, полиция нашла человеческие останки и документы 23-летней закарпатки.

"Во время следственного действия мужчина заметно нервничал, представился чужим именем и даже показал правоохранителям поддельный паспорт", — говорится в сообщении.

ГУ НП Закарпатской области

Девушку убили и расчленили

Следствие установило, что 23-летняя девушка вместе с 2-летним сыном была в квартире мужчины. Вместе с ними находилась еще одна их общая знакомая. В ночь на 22 ноября они вместе употребляли наркотические средства, а дальше — загадочная смерть закарпатки.

"Во время допроса фигурант признался, что вместе с сообщницей решили избавиться от тела умершей. Используя парики и другие средства маскировки, они приобрели в одном из магазинов уголь и химическое вещество. После этого дождались ночи, завернули умершую в ковер и вывезли в лесную местность, где расчленили и подожгли тело. Остатки облили химическим веществом и зарыли", — сообщили в полиции.

Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области

Подозреваемый в разговоре с полицией признался в убийстве.

Мы вместе с ней завернули эту девушку в ковер и вывезли в лес. В лесу мы вырыли яму, облили ее бензином. Сверху бросили бензин и мусор. Оно все прогорело, и я забрал те части, которые не сгорели, привез их сюда и бросил в ведро, залил водой и лугом, чтобы оно растворилось. Потом я хотел эти остатки привезти обратно на место, где оно не догорело, и закопать”, — рассказал фигурант.

2-летнего сына покойной подозреваемые привезли в Ужгород

Чтобы скрыть следы преступления, сообщница подозреваемого увезла 2-летнего сына убитой в Ужгород и оставила в квартире, где жила покойная.

"С мобильного телефона умершей она написала сообщение отцу ребенка, чтобы тот забрал сына к себе. После этого женщина сразу же покинула границы страны", — говорится в сообщении.

Подозреваемого мужчину задержали, его вероятная сообщница сбежала за границу

Полиция задержала 25-летнего подозреваемого. Известно, что он уже был судим. Также во время обысков в его помещении нашли наркотики.

"В настоящее время задержанный подозревается в совершении наркопреступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения денежного залога в размере 1 094 500 гривен", — говорится в сообщении.

Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области

Причина смерти 23-летней девушки неизвестна

Полиция устанавливает причины смерти 23-летней девочки. Пока она неизвестна.

"По выводам специалистов, которые будут проводить экспертные исследования изъятых остатков тела и устанавливать причину смерти, будет решаться вопрос о сообщении ему о подозрении в рамках уголовного производства, начатого по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное убийство", — сообщили в Нацполиции Закарпатье.

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