23 мая — какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 23 мая, в православном календаре день памяти апостола Симона. Он был одним из двенадцати апостолов, братом Иисуса Христа и Иуды. За то, что родился в городе Канны, часто назывался Канаитом. Получил прозвище Зилот из-за особого отношения к законам. Много проповедовал, постоянно путешествовал с Иисусом Христом. Был распят на кресте в Великобритании.

Церковный праздник 23 мая – день памяти преподобного Симеона.

Жил он во второй половине XII века и подвизался в Киево-Печерской обители, потому что духовно пришел к тому, что хочет быть ближе к Богу. Прочитал за свою жизнь много церковных книг, изучил житие святых, поэтому хотел походить на них. Также написал несколько биографий печерских монахов. Получил должность епископа во Владимире, но после смерти его тело было перенесено в Киев.

Приметы 23 мая

Народные приметы 23 мая / Фото: Pexels

Идет дождь, то и лето будет ненастным.

До утра слышно пение птиц — ждите дождливого дня.

Пахать землю до неудач.

Что завтра нельзя делать

Наши предки в этот день чествовали Матерь Землю, поэтому не выходили на поле или огород. Единственное, что разрешалось делать, это засевать пшеницу. Нельзя в этот день прятать деньги, потому что будете весь год бедными.

Что можно делать завтра

В старину в этот день пытались отправиться в лес, где собирали растения для исцеления. Делать это только женщины в чистой одежде и чистыми руками. Очень важно не лениться.

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