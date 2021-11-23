23 ноября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В народе 23 ноября была широко распространена традиция отправляться с утра в церковь и приносить с собой хлеб с солью для того, чтобы их освятить.
Какой сегодня день
Во вторник, 23 ноября, в мире отмечают Международный день акварели.
В Грузии в этот день празднуют День Святого Георгия, покровителя Грузии, в Японии – День благодарения за труд, в Греции – День Геродота, в Казахстане – День дорожной полиции, в Литве – День воинов, в Бразилии – День инженера-электрика, в Португалии – День инженера.
Памятные даты 23 ноября
- 1708 — РПЦ по политическим соображениям подвергла анафеме украинского гетмана Ивана Мазепу.
- 1938 — Карпатская Украина получила автономию в составе Чехословацкой республики.
- 1994 — во время экспедиции спортсменов альпинистского клуба "Одесса" в Гималае установлен флаг Украины на вершине Чегори К2 (8611 метров).
- 1996 – официальное окончание первой русско-чеченской войны. Тогдашний президент России Борис Ельцин подписал указ о выводе около 6 тысяч российских военных контингентов с территории Чеченской Республики Ичкерия.
Церковный праздник сегодня 23 ноября
23 ноября православная церковь чтит память святого Георгия Победоносца. Святой великомученик Георгий Победоносец был родом из Каппадокии – области в Малой Азии, на территории современной Турции. Он вырос в христианской семье. Его отец принял мученическую смерть при Христе, когда Георгий был еще ребенком. Мать, владевшая имениями в Палестине, переселилась с сыном на родину.
Поступив на военную службу, Георгий был замечен императором Диоклетианом и принят в его стражу. Однако когда Диоклетиан начал гонения на христиан, Георгий раздал свое наследие бедным и открыто выступил за христианскую веру. За это его долго пытали в тюрьме. Легенда свидетельствует, что какие бы ни применяли пытки к Георгию, он странным образом исцелялся от ран. Даже когда его колесовали (при этой пытке ломали большие кости в теле, а затем привязывали пленника к колесу и оставляли умирать), Георгий восстал исцеленным. В конечном счете святого обезглавили.
Что нельзя делать в этот день
- Нельзя отправляться в дальний путь.
- Не давайте взаймы ничего соседям, ведь можете отдать счастье.
- Не начинайте никаких новых дел.
Приметы на 23 ноября
В народе 23 ноября была широко распространена традиция отправляться с утра в церковь и приносить с собой хлеб с солью для того, чтобы их освятить. Затем ими кормили домашний скот, и согласно верованиям домашние животные после этого должны быть здоровыми и легче пережить зиму. Кстати, традиция эта была настолько актуальна и любима народом, что даже совершая покупку скота в этот день, мужчина мог требовать у продавца вдобавок кусок хлеба с солью.
- Выпал иней 23 ноября – будет мороз
- Ветер дует – жди метели и похолодание
- Вечером выпал иней – жди обильного снегопада
- Много снега выпало 23 ноября – зима, напротив, будет теплой
- Туман по земле стелется – жди оттепели
- Громко чирикают воробьи 23 ноября – будет оттепель
- Много пуха в рябиных гнездах – скоро наступят холода
Именины 23 ноября
День ангела (именины) сегодня, 23 ноября, празднуют: Александр, Алексей, Анна, Борис, Георгий, Денис, Ефрем, Иван, Константин, Михаил, Николай, Ольга, Петр.
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