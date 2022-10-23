23 октября 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

23 октября 2022 – воскресенье. 242-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 69 дней. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

23 октября – День свекрови и тещи. Ежегодно выпадает на четвертое воскресенье октября. Это международный праздник, который в оригинале носит название Mother-In-Law Day и призван чествовать ту женщину, родившую любовь вашей жизни. Идея праздновать этот праздник пришла в 1934 году. 5 марта редактор одной из техасских газет Джин Хоу написал, что было бы неплохо праздновать День свекрови и тещи, а не только День матери. Хотя нет официальных подтверждений этой истории, сегодня она считается достоверной.

Также 23 октября — Международный день снежного барса. Первый Международный форум, посвященный сохранению популяции этих животных, прошел в Бишкеке (Кыргызстан) 2013 года. Снежный барс сегодня находится под защитой Черновой Книги. Популяция этих животных насчитывает 4000-7500 особей. Барс стал добычей браконьеров из-за ценного меха, отличающегося необычным украшением.

А еще 23 октября – День Моля. Хотя это и неофициальный праздник, один он очень популярен среди химиков в государствах Северной Америки и других. Событие всегда происходит с 06:02 утра до 06:02 вечера. В американском варианте эта дата выглядит как 06, 02, 10, 23 – а именно это число Авогадро, с помощью которого определяют количество частиц в одном моле вещества по всемирной системе измерений.

23 октября — Международная неделя профилактики отравлений свинцом. Каждый год приходится на третью декаду октября. Следует помнить, что свинец способен образовывать токсичные соединения, поэтому повсеместное его использование может загрязнять окружающую среду.

Какой сегодня, 23 октября, церковный праздник

23 октября – день памяти мучеников Евлампия и Евлампии / Фото: pixabay.com

23 октября в церковном календаре – день памяти мучеников Евлампия и Евлампии. Они были братом и сестрой, жившие в начале IV века в городе Никодимии. Евлампий сильно возмутился, когда прочел приказ императора казнить каждого исповедующего христианство. Юношу сразу повели на суд и долго пытали. Внезапно он сообщил, что хочет посетить языческий храм. Судьи обрадовались и сразу выполнили просьбу. Однако в капище тот воскликнул: "Именем Господа Иисуса Христа повелеваю тебе, немому и бездушному идолу, пади на землю и превратись в прах!". И идол сразу свалился на землю. Народы увидел это и много уверовали тогда в Господа. А в то время его сестра Евлампия также объявила судьям, что она христианка. После долгих пыток, они скончались в муках.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 23 октября

Какие сегодня именины: Евлампий, Амвросий, Иннокентий, Андрей, Евгения, Евлампия.

Талисманом человека, рожденного 23 октября, является аметист. Недорогой полудрагоценный камень, часто используемый для создания украшений. Издавна верили, что аметист способен избавить владельца от гнева и алкогольной зависимости.

В этот день родились:

1886 год – украинский авиаинженер, спортсмен Харитон Славоросов;

1898 год — французский химик украинско-еврейского происхождения Гайсинский Моиз;

1928 год – украинский кинорежиссер Артур Войтецкий;

1978 год — украинская гребля, олимпийская чемпионка Яна Дементьева;

1989 год – украинский футболист, игрок Боруссии Дортмунд и сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко.

Что нельзя делать в этот день

Не стоит венчаться и жениться – брак будет несчастлив.

Не покупайте в дом новую мебель – покупки быстро испортятся.

Запрещено пить алкогольные напитки – можно отравиться.

Народные приметы и традиции на 23 октября

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

смотрели, какой сегодня день: грязи и грязь – до 4 ноября снег не выпадет;

северный или восточный ветер – на похолодание;

с ивы опадают листья — будет ранняя зима;

теплый день и нет морозов – ждите того, что еще месяц не будет мороза.

В народе 23 октября называли Евлампий-зимоуказатель. День становится уже заметно короче ночи, утром часто заморозки. Наши предки в этот день начинали заготовку дров и впервые разжигали печь.

Погода на сегодня, 23 октября

Сегодня, 23 октября, в Киеве пасмурно, в течение всего дня мелкий дождь. Во Львове облачно, днем возможен мелкий дождь, но закончится до вечера. В Харькове будет облачно, весь день мелкий дождь, который усилится к вечеру. В Одессе облачно с прояснениями, утром — дождь.

Температура воздуха в Киеве +14 днем и +9 ночью. Во Львове +16 днем и +9 ночью. В Харькове +12 днем и +6 ночью. В Одессе +16 днем и +12 ночью.

Памятные даты 23 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 23 октября: