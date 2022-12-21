23 "прилета" за день: россияне ударили из РСЗО по двум приграничным громадам Сумщины

Под вражеским огнем были Середино-Будская и Глуховская громады.

В среду, 21 декабря, российские войска обстреляли с применением реактивных систем залпового огня и минометов две пограничные громады Сумской области. Пострадавших в результате обстрелов нет.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"В течение дня россияне нанесли 23 удара по приграничной Сумской области. Под вражеским огнем были Середино-Будская и Глуховская громады", — отметил Живицкий.

По Середино-Будской громаде российские войска ударили из минометов, было 3 "прилета".

Глуховскую громаду россияне обстреляли из реактивных систем залпового огня. Было 20 "прилетов".

"Люди не пострадали", – добавил глава ОВА.

Обстрел Сумщины

Накануне российские оккупанты обстреляли территорию Сумской области. В результате атаки повредили церковь, мастерскую, дома и электролинии.

Кроме того, вечером 19 декабря под обстрел попала Зноб-Новгородская громада. Зафиксировано около 30 "прилетов".

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