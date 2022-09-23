23 сентября 2022 года – день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

22 сентября 2022 года – пятница. 212-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 99 дней. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

23 сентября — День города Полтава. Именно в этот день 1943 оно было освобождено от немецких оккупантов. Однако согласно историческим источникам Полтава была основана около 899 года. До этого на территории современного города обитали племена древних скифов.

А еще 23 сентября – День борьбы с незавершением детьми средней школы. Впервые событие было организовано в 2008 году французской ассоциацией студенческого фонда города вместе с партнерами. Очень важно, чтобы все учащиеся заканчивали среднюю школу и получали дипломы.

Также 23 сентября – Международный день против сексуальной эксплуатации и торговли женщинами и детьми. Именно в этот день 1913 правительство Аргентины приняло закон для противодействия детской проституции. Однако эксплуатация женщин все еще остается достаточно серьезной проблемой. Более 1,8 миллиона населения мира являются жертвами торговли людьми. Среди них 70% – женщины, а треть – дети.

23 сентября — Международный день жестовых языков. Эту дату установили в ООН. Интересно, что использование жестовой речи для коммуникации – древнее явление. Исследователи предполагают, что разные знаки использовали охотники, чтобы беззвучно передавать друг другу фразы.

Какой сегодня, 23 сентября, церковный праздник

23 сентября – день памяти мучеников Минодоры, Митродоры и Нимфодоры / Фото: commons.wikimedia.org

23 сентября в церковном календаре – день памяти мучеников Минодоры, Митродоры и Нимфодоры. Родились святые сестры около 305 года в Вифинии (Малая Азия). Они решили посвятить свою жизнь служению Господу. Поэтому выбрали тихое место в пустыне и там поселились. Ежедневно молились сестры Богу. Ходили слухи, что своими молитвами они могут исцелить больных. Правитель Вифинии отдал приказ схватить сестер. Он пытался убедить их отречься от христианской веры, но, увидев, что девушки не хотят этого делать, обрушил свой гнев на них.

Сначала он пытал старейшую Минодору, которая впоследствии умерла от мучений. Через четыре дня к нему привели Митродора и Нимфодора. Он положил у них мертвое тело сестры и сказал отречься от веры. Девушки плакали, но не захотели забыть о христианстве. Тогда правитель замучил среднюю сестру. Он думал, что два мертвых тела испугают Нимфодора. Но она стояла на своем. Девушка разделила судьбу своих сестер.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 23 сентября

Какие сегодня именины: Евгений, Андрей, Павел, Климент, Петр.

Талисманом человека, рожденного 23 сентября является нефрит. Полудрагоценный камень, считавшийся самым уважаемым камнем Востока. В древности верили, что нефрит – камень бессмертия и панецея от всех болезней.

В этот день родились:

1872 год – известная украинская оперная певица, педагогиня Соломия Крушельницкая;

1900 год – украинский общественно-политический деятель, географ, демограф Владимир Кубиевич;

1903 год – украинский конструктор авиадвигателей Александр Ивченко;

1939 год – украинский детский писатель Вячеслав Малец;

1976 год — украинские боксеры, участники Олимпийских игр братья Валерий и Владимир Сидоренко;

1992 год – украинская поэтесса Оксана Гаджий.

Что нельзя делать в этот день

Не разрешалось срывать с рябины все ягоды, несколько гроздей обязательно оставляли птицам.

Не стоит 23 сентября переедать.

Нельзя переставлять в доме мебель и производить ремонт.

Женщинам сегодня нельзя ходить с распущенными волосами, потому что в будущем они могут осыпаться.

Народные приметы и традиции на 23 сентября

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

смотрели, какой сегодня день: гуси и утки еще купаются в воде – заморозки придут не скоро;

на рябине много ягод – будет холодная зима и дождливая осень;

на пеньках много мха – к дождю.

В народе 23 сентября называли именинами рябины. Наши предки считали, что ветви этого дерева могут защитить от злых сил и лечат от головных болей.

Погода на сегодня, 23 сентября

Сегодня, 23 сентября, в Киеве пасмурно, осадков не ожидается. Во Львове облачно, без осадков. В Харькове пасмурно, осадков не ожидается. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +17 днем и +9 ночью. Во Львове +17 днем и +8 ночью. В Харькове +19 днем и +9 ночью. В Одессе +21 днем и +12 ночью.

Памятные даты 23 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 23 сентября: