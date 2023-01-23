23 января — какой церковный праздник в православном календаре

Какой сегодня праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Сегодня, 23 января, в православном календаре день памяти святителя Григория Нисского. Был младшим братом Василия Великого. Родился в благочестивой семье, поэтому еще с детства получил хорошее христианское образование, изучал Слово Божие. Во взрослом возрасте ходил в нехристианскую школу в Кесарии Каппадокийской, а после этого работал учителем красноречия.

В 373 г. получил сан епископа от своего брата, а в 381 г. даже принял участие во II Вселенском Соборе, был одним из его главных деятелей. Ревно защищал православные догмы всю свою жизнь. Также прочитал немало проповедей, для своей паствы оставался великодушным отцом. Отличался терпимостью, трудолюбием и милосердием.

В честь святителя 23 января в народе празднуют праздник — Григорий Литовказник.

Приметы 23 января

Народные приметы 23 января / Фото: Pexels

на деревьях иней – лето будет холодным и сырым;

с юга дует ветер – в летний период будут грозы;

погода 23 января указывает погоду в октябре;

ясное и безоблачное небо к ранней весне.

Что сегодня нельзя делать

По народным приметам 23 января нельзя выносить из дома мусор, потому что с ним можно вынести и свое счастье. Не хвастайтесь своими достижениями, ведь тогда можно все потерять. От бумажных салфеток и бумаги лучше в этот день отказаться, потому что в семье начнутся ссоры.

Что можно делать сегодня

Наши предки с 23 января начинали готовиться к полевым работам, особенно проверяли зерно и закрома. Существовало интересное поверье — если 23 января приготовить мясное блюдо и съесть его всей семьей, весь год не будете испытывать никакой необходимости.

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