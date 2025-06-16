230 научных статей, глобальные стратегии и международная практика: вуз Метинвест Политехника празднует 5-летие

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Также Метинвест полностью или частично оплачивает обучение и предоставляет стипендии лучшим студентам.

За пять лет более 1080 студентов поступили на бакалавриат, магистратуру и аспирантуру вуза. защитников страны: здесь получают образование уже 26 ветеранов, 10 из них благодаря партнерству с проектом «Сердце Азовстали».

Все студенты проходят офлайн-сессии и производственную практику на предприятиях Метинвеста в Украине – в Кривом Роге, Запорожье, Каменском – и на производственных площадках за рубежом. В 2024 году университет начал первые международные стажировки на предприятии Promet Steel (Болгария). А в июне этого года для студентов началась практика в компании Danieli, являющейся мировым лидером индустриальных инноваций с офисами в Италии и Австрии.

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ВУЗ наладила сотрудничество с более чем 30 научно-образовательными институтами, среди которых ведущие технические университеты Болгарии, Польши, Италии, Латвии и Украины. Также университет стал первым в Украине участником глобальной инициативы Vision Zero – движения за нулевой травматизм на производстве.

За пять лет преподаватели университета опубликовали более 230 научных статей, получили 10 патентов, издали 15 учебных пособий и 12 монографий. Впереди запуск новых специальностей в сфере цифровых технологий, экологической инженерии и энергоэффективности.

«Работа университета – это уже пять лет успеха. У нас есть первые магистры, десятки программ повышения квалификации, и чувствуем реальную поддержку Метинвест Политехники в подготовке наших производственных кадров. Ведь перед нами стоит задача закрывать дефицит персонала — сейчас в Метинвесте открыто почти 4 тысячи вакансий именно за счет собственно подготовленных специалистов. Мы надеемся, что Метинвест Политехника и дальше будет оставаться флагманом технического образования в Украине», — говорит директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы Метинвест Татьяна Петрук.

Ранее акционер Метинвеста Ринат Ахметов заявил, что именно повышение качества образования должно стать национальной идеей Украины, а вуз Метинвест Политехника - это вклад компании в будущее, создающий прочный технологический и кадровый фундамент для развития нашей страны. Лучшим студентам компания гарантирует первое рабочее место, карьерный рост, финансовую и другие мотивации.

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