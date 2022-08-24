24 августа 2022 – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и основные события

24 августа 2022 – среда. 182-й день войны России против Украины. 236-й день года. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

24 августа — День Независимости Украины. Именно 24 августа 1991 года в зале украинского парламента был принят Акт провозглашения независимости Украины. С этого времени этот день стал очень важным для каждого украинца. Особенно сегодня, когда враг пытается лишить нас самого дорогого – свободы, свободы, жизни и суверенитета.

Украинцы столетиями боролись за возрождение собственного государства после упадка Киевской Руси и поглощения Галицко-Волынского государства Польским королевством и Великим княжеством Литовским. Восстание казаков и крестьян, национально-освободительная война во главе с Богданом Хмельницким – трагические страницы истории Украины, которые, к сожалению, не стали началом ее независимости.

В начале XX века украинцы получили свой шанс на суверенность, когда из-за революции и мировой войны европейские государства ослабли. Однако в то время обществу и политическим силам очень не хватало единства. А из-за гражданской войны и произошедших в 1917 году этот раскол еще больше углубился. Наконец, западные области современной Украины находились в составе Венгрии, Румынии, Польши и Чехии. А остальная часть – Российской империи. В декабре 1922 года большевики захватили власть и был создан Советский Союз. Как и другие республики УССР обладала только формальным суверенитетом.

В конце 1980-х годов ситуация стала меняться. Советская империя приходила в упадок. Переломным оказался 1990 год, когда в июне украинские парламентарии начали работать над Декларацией о государственном суверенитете. Приняли его 16 июля 1990 года.

24 августа 1991 Александр Мороз, Леонид Кравчук и Игорь Юхновский выступили на срочном собрании украинского парламента. Вечером был принят Акт провозглашения независимости Украины. Позже Леонид Кравчук стал инициатором Всеукраинского референдума. 1 декабря 1991 состоялось голосование, показавшее, что более 90% украинцев выражают согласие с Актом. После этого Украина стала получать признание других стран мира.

Также 24 августа – Международный день против нетерпимости, дискриминации и насилия, основанного на музыкальном превосходстве, образе жизни и дресс-коде. Положила начало его Сильвия Ланкастер после того, как в Россендейле (Англия) ее дочь Софи и парня девушки избили насмерть за то, что они принадлежали к субкультуре "готов".

А еще 24 августа – День Везувия. Именно в этот день 79 года нашей эры произошло одно из величайших извержений этого вулкана. Тогда под слоем пемзы и пепла погибли более 3000 человек. Также были полностью уничтожены города Помпеи, Стабии и Геркуланума.

24 августа — Международный день удивительной музыки. Открыл праздник 1998 года композитор и музыкант из Нью-Йорка Патрик Грант. Тогда он занимался продвижением нового альбома "Fields Amaze". Дату выбрал не случайно, ведь именно в этот день родился отец его девушки, ставший для Гранта своеобразным наставником.

Также 24 августа – День рождения картофельных чипсов. Именно в этот день 1853 года была приготовлена первая порция популярного сегодня блюда. Произошло это из-за возмущения темнокожего шеф-повара ресторана Джорджа Крума. Когда в заведение вошел магнат Корнелиус Вандербильт и пожаловался на недостаточно тонко нарезанный картофель, Крум сделал кусочки очень тонкими. Интересно, что блюдо понравилось Вандербильту, после чего его начали готовить в ресторане постоянно.

Какой сегодня, 24 августа, церковный праздник

24 августа – день памяти мученика Евпла / Фото: commons.wikimedia.org

24 августа в церковном календаре – день памяти мученика Евпла. Жил на Сицилии и был дьяконом. Когда император Диоклетиан начал преследовать христиан в 304 году, Евпла был заключен в тюрьму. На суде он признал, что верит в Господа. Воины мучили его разными способами, требуя, чтобы он отступил от своей веры. Однако он не отрекся от Бога, за что его убили мечом.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 24 августа

Какие сегодня именины: Василий, Александр, Федор, Максим, Сузанна.

Талисманом человека, рожденного 24 августа является амазонит. Камень синеватого цвета, издавна считающийся символом независимости и красоты. Также в древности утверждали, что он помогает укрепить семейные узы.

В этот день родились:

1895 год – американский химик украинского происхождения Караш Моррис-Селиг;

1928 год — украинский политик и общественный деятель Левко Лукьяненко;

1938 год — украинский оперный певец Богдан Базиликут;

1971 год – украинский специалист по связям с общественностью, медиа-эксперт, журналист, редактор, телеведущий, преподаватель Виктор Коваленко.

Что нельзя делать в этот день

Не стоит гулять после заката, особенно, если вы идете во двор в одиночестве.

Запрещено употреблять алкогольные напитки.

Не думайте о своих страхах и не ленитесь.

Народные приметы и традиции на 24 августа

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

смотрели, какой сегодня день: во время восхода солнца идет дождь – через несколько дней будет плохая погода;

над водоемами туман – ждите на погожие дни;

если до 24 августа дул ветер, а затем резко прекратился – будет хорошая погода.

В народе 24 августа называли Евпла. В этот период обычно начинали стричь овец, а из шерсти делать одежду и обувь. Православные молились 24 августа, чтобы получить помощь в делах и исцелиться.

Погода на сегодня, 24 августа

Сегодня, 24 августа, в Киеве ясно без осадков. Во Львове облачно, без осадков. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +31 днем и +19 ночью. Во Львове +28 днем и +17 ночью. В Харькове +32 днем и +20 ночью. В Одессе +30 днем и +22 ночью.

Памятные даты 24 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 24 августа: