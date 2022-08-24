24 августа 2022 – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и основные события

24 августа 2022 – среда. 182-й день войны России против Украины. 236-й день года. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.
Какой сегодня день в Украине и мире
24 августа — День Независимости Украины. Именно 24 августа 1991 года в зале украинского парламента был принят Акт провозглашения независимости Украины. С этого времени этот день стал очень важным для каждого украинца. Особенно сегодня, когда враг пытается лишить нас самого дорогого – свободы, свободы, жизни и суверенитета.
Украинцы столетиями боролись за возрождение собственного государства после упадка Киевской Руси и поглощения Галицко-Волынского государства Польским королевством и Великим княжеством Литовским. Восстание казаков и крестьян, национально-освободительная война во главе с Богданом Хмельницким – трагические страницы истории Украины, которые, к сожалению, не стали началом ее независимости.
В начале XX века украинцы получили свой шанс на суверенность, когда из-за революции и мировой войны европейские государства ослабли. Однако в то время обществу и политическим силам очень не хватало единства. А из-за гражданской войны и произошедших в 1917 году этот раскол еще больше углубился. Наконец, западные области современной Украины находились в составе Венгрии, Румынии, Польши и Чехии. А остальная часть – Российской империи. В декабре 1922 года большевики захватили власть и был создан Советский Союз. Как и другие республики УССР обладала только формальным суверенитетом.
В конце 1980-х годов ситуация стала меняться. Советская империя приходила в упадок. Переломным оказался 1990 год, когда в июне украинские парламентарии начали работать над Декларацией о государственном суверенитете. Приняли его 16 июля 1990 года.
24 августа 1991 Александр Мороз, Леонид Кравчук и Игорь Юхновский выступили на срочном собрании украинского парламента. Вечером был принят Акт провозглашения независимости Украины. Позже Леонид Кравчук стал инициатором Всеукраинского референдума. 1 декабря 1991 состоялось голосование, показавшее, что более 90% украинцев выражают согласие с Актом. После этого Украина стала получать признание других стран мира.
Также 24 августа – Международный день против нетерпимости, дискриминации и насилия, основанного на музыкальном превосходстве, образе жизни и дресс-коде. Положила начало его Сильвия Ланкастер после того, как в Россендейле (Англия) ее дочь Софи и парня девушки избили насмерть за то, что они принадлежали к субкультуре "готов".
А еще 24 августа – День Везувия. Именно в этот день 79 года нашей эры произошло одно из величайших извержений этого вулкана. Тогда под слоем пемзы и пепла погибли более 3000 человек. Также были полностью уничтожены города Помпеи, Стабии и Геркуланума.
24 августа — Международный день удивительной музыки. Открыл праздник 1998 года композитор и музыкант из Нью-Йорка Патрик Грант. Тогда он занимался продвижением нового альбома "Fields Amaze". Дату выбрал не случайно, ведь именно в этот день родился отец его девушки, ставший для Гранта своеобразным наставником.
Также 24 августа – День рождения картофельных чипсов. Именно в этот день 1853 года была приготовлена первая порция популярного сегодня блюда. Произошло это из-за возмущения темнокожего шеф-повара ресторана Джорджа Крума. Когда в заведение вошел магнат Корнелиус Вандербильт и пожаловался на недостаточно тонко нарезанный картофель, Крум сделал кусочки очень тонкими. Интересно, что блюдо понравилось Вандербильту, после чего его начали готовить в ресторане постоянно.
Какой сегодня, 24 августа, церковный праздник
24 августа в церковном календаре – день памяти мученика Евпла. Жил на Сицилии и был дьяконом. Когда император Диоклетиан начал преследовать христиан в 304 году, Евпла был заключен в тюрьму. На суде он признал, что верит в Господа. Воины мучили его разными способами, требуя, чтобы он отступил от своей веры. Однако он не отрекся от Бога, за что его убили мечом.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 24 августа
Какие сегодня именины: Василий, Александр, Федор, Максим, Сузанна.
Талисманом человека, рожденного 24 августа является амазонит. Камень синеватого цвета, издавна считающийся символом независимости и красоты. Также в древности утверждали, что он помогает укрепить семейные узы.
В этот день родились:
- 1895 год – американский химик украинского происхождения Караш Моррис-Селиг;
- 1928 год — украинский политик и общественный деятель Левко Лукьяненко;
- 1938 год — украинский оперный певец Богдан Базиликут;
- 1971 год – украинский специалист по связям с общественностью, медиа-эксперт, журналист, редактор, телеведущий, преподаватель Виктор Коваленко.
Что нельзя делать в этот день
- Не стоит гулять после заката, особенно, если вы идете во двор в одиночестве.
- Запрещено употреблять алкогольные напитки.
- Не думайте о своих страхах и не ленитесь.
Народные приметы и традиции на 24 августа
Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:
- смотрели, какой сегодня день: во время восхода солнца идет дождь – через несколько дней будет плохая погода;
- над водоемами туман – ждите на погожие дни;
- если до 24 августа дул ветер, а затем резко прекратился – будет хорошая погода.
В народе 24 августа называли Евпла. В этот период обычно начинали стричь овец, а из шерсти делать одежду и обувь. Православные молились 24 августа, чтобы получить помощь в делах и исцелиться.
Погода на сегодня, 24 августа
Сегодня, 24 августа, в Киеве ясно без осадков. Во Львове облачно, без осадков. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.
Температура воздуха в Киеве +31 днем и +19 ночью. Во Львове +28 днем и +17 ночью. В Харькове +32 днем и +20 ночью. В Одессе +30 днем и +22 ночью.
Памятные даты 24 августа
Календарь важных событий в Украине и мире за 24 августа:
- 79 год — извергается Везувий;
- 410 год — вестготы под руководством Алариха захватывают и грабят Рим;
- 1471 год — португальцы завоевывают Асилу;
- 1572 год — Варфоломеевская ночь, бойня гугенотов в Королевстве Франция;
- 1720 год – основывают Сардинское королевство;
- 1853 год – выпускают первые картофельные чипсы;
- 1941 год – создают главное подразделение Сил специальных операций Британской армии SAS (Специальная воздушная служба);
- 1942 год – происходит Битва у восточных Соломоновых островов между авианосцами США и Японской империи во время Второй мировой войны;
- 1949 год — вступает в силу договор о создании НАТО;
- 1968 год — Франция проводит первые испытания ядерного оружия;
- 1991 год — Верховный Совет РСФСР принимает Акт провозглашения независимости Украины (День Независимости Украины);
- 1995 год – выпускают Windows 95;
- 2004 год — в результате терактов терпят катастрофы самолеты Ту-154Б-2 и Ту-134А-3;
- 2006 год – Плутон перестает считаться планетой Солнечной системы и переходит в разряд карликовых планет;
- 2006 год — представители пяти православных церквей Украины читают первую совместную молитву в Софийском соборе;
- 2021 год — Украина празднует 30-ю годовщину восстановления независимости.