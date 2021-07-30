24 часа в очереди: Россия блокирует пропуск людей через КПП "Меловое" в Луганской области

На границе с Россией в Луганской области образовались большие очереди.
На пункте пропуска "Меловое" через границу с Россией — единственном в Луганской области, представители страны-агрессора блокируют пропуск людей.
Об этом информирует Госпогранслужба Украины.
Пограничники утверждают, что выполняют пропускные операции в штатном режиме. Однако граждан, которые украинская сторона пропустила через государственную границу еще вчера, россияне держат в очереди уже более суток.
Утром очередь между пунктами пропуска на въезд в Россию составляла 40 автомобилей, очередь перед пунктом пропуска "Меловое" на въезд в Россию составляла 120 автомобилей.
На въезд в Украину скопления автомобилей нет.
Напомним, что в Азовском море украинские военные и пограничники провели учения, чем привлекли внимание спецслужбы страны-агрессора.