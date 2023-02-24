24 февраля 2023 года – годовщина начала полномасштабной войны, этот день в истории

Именно 24 февраля 2022 в 3:40 утра Россия вероломно начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Приблизительно в 5:00 утра президент РФ Владимир Путин объявил о так называемой "специальной военной операции" для "демилитаризации и денацификации Украины". Уже через несколько минут начались ракетные удары недалеко от Киева и по всей территории Украины. Сегодня годовщина начала полномасштабной войны, в которой мы обязательно победим. Слава Украине!

24 февраля 2023 года – пятница. Годовщина начала полномасштабной войны в Украине. До Нового года осталось 310 дней.

24 февраля — какой сегодня праздник в церковном календаре

24 февраля в церковном календаре – день памяти святого мученика Власа. Являлся врачом и епископом армянского города Севастия (ныне Турция). В то время на престоле сидел император Диоклетиан, известный своим ужасным отношением к христианам. Влас вместе со своими учениками скрывался от преследования в пустыне. Однако воины императора все же обнаружили его и привели на суд. Влас пошел на суд охотно, потому что накануне явился Иисус Христос и сказал, что священник должен принести себя в жертву.

Сначала Власа, смело признавшего свою веру, долго и жестоко мучили, потом приказали утопить. Бросили человека в озеро, но Господь даровал ему дар хождения по воде. Вышел он на берег и сказал своим мучителям: "Покайся и верь во Христа!" Разозлился язычник и убил Власа своим мечом. Случилось это в 316 году.

Вся жизнь святого мученика как и его личность окутана тайной. Люди видели в нем опекуна животных, особенно домашнего скота. Также к нему обращались за помощью, когда нужно было исцелиться от кровотечения или болезней горла. Интересно, что святой Влас (Влас) является патроном города Дубровник (Хорватия). На иконографии его изображают как епископа, благословляющего народ. Главными его атрибутами являются олень, птица с едой в клюве, посох, две скрещенные свечи и скребло (орудие для пыток).

24 февраля – день памяти святого мученика Власа / Фото: commons.wikimedia.org

Памятные даты 24 февраля

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 24 февраля:

1457 год — первое письменное упоминание о селе Репинное, Хустского района Закарпатской области, Украина;

1466 — в Брюгге (Бельгия) происходит первая из известных лотерей, организатором которой была вдова фламандского художника Яна ван Эйка;

1525 год — происходит битва при Павии между наемными армиями Франции и империи Габсбургов, которая считается первой битвой Нового времени;

1582 год — Григорий XIII подписывает папскую буллу Inter gravissimas, по которой реформирован юлианский календарь и введен новый, позже получивший название григорианского;

1824 год — правительство Ее Величества королевы Великобритании объявляет войну Бирме;

1807 год — Папа Римский Пий VII подписывает буллу In universalis Ecclesiae regimine, которой была восстановлена Галицкая митрополия, утвержден первый митрополит Антоний Ангелович и признаны за ним права, равные правам киевских митрополитов;

1881 год – начинается сооружение Панамского канала;

1887 год — Париж и Брюссель становятся первыми столицами государств, объединенных телефонной связью;

1918 год – провозглашают независимость Эстонии;

1919 год — правительства Украины и Польши подписывают соглашение о перемирии;

1920 год – в Мюнхене происходит первое публичное выступление активистов NSDAP;

1938 год – появляется в продаже зубная щетка со щетиной из нейлона;

1942 год — начинает вещание радиостанция "Голос Америки" (на немецком языке);

1946 — Хуан Перон побеждает на выборах президента Аргентины;

1955 год – в Багдаде подписывают договор (Багдадский пакт) между Ираком и Турцией, к которому впоследствии присоединятся Великобритания, Иран и Пакистан;

1961 год – торжественно открывают аэропорт Орли в Париже;

1991 год — происходит война в Персидском заливе: многонациональные войска во главе с НАТО начинают наземное наступление в Ираке и Кувейте;

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Республикой Бангладеш;

1999 год – Латвия становится полноправным членом ВТО;

2008 год — Фидель Кастро официально подает в отставку с поста главы правительства Кубы;

2011 год — киевское "Динамо" у себя дома, на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского, побеждает "Бешикташ" со счетом 4:0, пройдя тем самым в 1/8 финала Лига Европы УЕФА;

2022 год — начинается полномасштабная война (открытое военное вторжение) Российской Федерации (при поддержке Беларуси) против Украины.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 24 февраля

Каковы сегодня именины: Влас, Дмитрий, Федор, Захар, Всеволод, Гаврило.

24 февраля родились:

1863 год – украинский композитор и педагог Порфирий Молчанов;

1865 год – украинский общественный и политический деятель, писатель Иван Липа;

1897 год – украинский художник, аниматор, один из основателей украинской анимации Вячеслав Левандовский;

1907 год – украинский религиозный деятель, проповедник, миссионер, писатель, блаженный священномученик УГКЦ Виталий (Байрак);

1917 год — украинская художница-живописец Татьяна Яблонская;

1930 год – хореограф, заслуженный артист Украины Григорий Чапкис;

1948 год — украинский бард, известный как "Тризубый Стас" Станислав Щербатых;

1959 год – украинский актер, телеведущий, Народный артист Украины Владимир Горянский.

Погода на 24 февраля

24 февраля в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, днем дождь, однако ближе к вечеру он стихнет. В Харькове пасмурно, осадков не ожидается. В Одессе облачно, к вечеру начнется мелкий дождь.

Температура воздуха в Киеве +3 днем и -4 ночью. Во Львове +8 день и 0 ночью. В Харькове 0 день и -8 ночью. В Одессе +5 днем и ночью.