24 февраля Россия перечеркнула переговоры в Нормандском формате – Зеленский

Президент Украины добавил, что нужно вместе давить на Россию и побуждать ее искать мир.

Начав полномасштабное вторжение в Украину, Россия перечеркнула переговоры в Нормандском формате.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления перед парламентом Франции.

Зеленский отметил, что переговоры в Нормандском формате, в которых участвовали Украина, Россия, Германия и Франция, должны были завершить войну на Донбассе.

"24 февраля — день, который перечеркнул все усилия всех нас, перечеркнул старое значение слова диалог, перечеркнул европейский опыт отношений с Россией, перечеркнул десятилетия истории Европы. Все это было разбомблено российскими войсками, разбито российской артиллерией, сожжено после ударов российских ракет. Правда не нашлась в кабинетах, поэтому сейчас приходится ее искать и бороться на поле боя, так что теперь, что у нас осталось, наши ценности, единство и решительность защищать нашу свободу, общую свободу. для Мадрида и Рима, для Брюсселя и Братиславы", — заявил он.

Президент Украины добавил, что нужно вместе давить на Россию и побуждать ее искать мир.

"Украина ожидает, что лидерство Франции поможет сделать так, чтобы Россия искала мир, чтобы закончила эту войну против свободы, против равенства, против братства, против всего, что сделало Европу единой... Мы ожидаем от Франции, от вашего лидерства, что будет восстановлена территориальная целостность Украины и вместе нам это по силам. Если среди присутствующих есть сомневающиеся, то ваш народ уже уверен, как и все остальные народы Европы", — резюмировал Зеленский.

Напомним, 23 марта украинский президент обратился к политикам и народу Японии. Он заявил, что в результате войны против Украины мир оказался на пороге многих новых кризисов. Зеленский отметил, что после победы Украины понадобятся годы, чтобы исследовать, какой ущерб РФ нанес Чернобыльской земле.

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