24-летнего пограничника нашли застреленным на Буковине, у границы с Румынией

24-летнего пограничника нашли застреленным на Буковине, у границы с Румынией

До этого он был на дежурстве.

Сегодня утром, 19 августа, на Буковине нашли мертвым 24-летнего пограничника. Его тело с огнестрельным ранением обнаружили в Селятине Черновицкой области, вблизи государственной границы с Румынией.

Также читайте Нападение на украинских пограничников: подозреваемых работников СБУ отстранили от должностей

Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на пресс-секретаря Черновицкого пограничного отряда Сергея Бровко.

"Тело пограничника нашли с огнестрельным ранением, до этого он находился на дежурстве", — говорится в сообщении.

Как говорится в выпуске ТСН.12:00, у 24-летнего мужчины - огнестрельное ранение в голову. Он служил в пограничном отряде "Селятино", это в горной местности, и как раз был в наряде.

Новости Украины: на Буковине нашли тело застреленного пограничника

Возле погибшего был его штатный автомат. Стреляли ли именно из него - выясняют правоохранители. Было ли это убивсто или суицид - версий пока не разглашают. В пограничном отряде говорят: мужчина служил около года и конфликтов с коллегами не имел.

Напомним, в конце мая в Одессе за одну неделю двое пограничников застрелились на рабочем месте. Уже через несколько дней, 1 июня, в Одессе по пути к работе исчез первый заместитель командира — начальник штаба Одесского отряда морской охраны ГПСУ.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку