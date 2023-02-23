24-летний блогер из Киева украл 340 тыс. грн, которых люди пожертвовали для ВСУ: фото

Столичного блогера разоблачили в завладении 340 тыс. грн донатов, предназначенных для ВСУ.

Правоохранители разоблачили 24-летнего блогера из Киева, присвоившего 340 тысяч гривен, которых люди со всего мира отправили на поддержку ВСУ.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

"Следствием установлено, что подозреваемый, имея личный аккаунт для ведения прямых эфиров на популярном сайте, созданном для сбора средств для ВСУ, узнал уязвимость программного обеспечения этого сайта и решил воспользоваться этим в собственных интересах", — говорится в сообщении.

Получив незаконный доступ к виртуальному кошельку сайта, злоумышленник начал систематически выводить деньги, собранные гражданами со всего мира на нужды украинской армии, на свой счет.

Таким образом он присвоил 340 тысяч гривен донатов.

Во время обыска по месту жительства у него изъяли носители информации, подтверждающие незаконную деятельность, и деньги, полученные преступным путем.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 190 УК Украины. Ему сообщено о факте мошеннического завладения средствами, собранными для нужд Вооруженных сил Украины.

Напомним, в Киеве поймали прокремлевского блогера, скрывавшегося в монастыре УПЦ МП.

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