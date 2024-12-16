24-летняя единственная дочь известной украинской певицы трагически погибла в жутком ДТП во Львовской области

Единственная дочь известной украинской певицы Ирины Борисюк – Рената Дзигасова – трагически погибла в ДТП.

Жуткая авария произошла во Львовской области 15 декабря. В результате ДТП погибли семь человек, среди них оказалась и 24-летняя Рената. Трагическое известие сообщили на странице в Facebook Тернопольской музыкальной школы им. Вербицкого, где она училась.

"Непоправимое горе ворвалось в жизнь нашей коллеги Ирины Борисюк. Трагически погибла в автокатастрофе ее дочь Рената. Трудно найти слова радости, невозможно залечить боль и горечь от потери родного ребенка… Разделяем ваше горе, скорбим вместе с вами, поддерживаем вас в час скорби" – говорится в сообщении.

Дочь Ирины Борисюк погибла в ДТП

Тернопольское издание "20 минут" сообщает, что Рената в последние годы работала и жила за границей. Девушка играла на скрипке и гастролировала с оркестром по Европе. Дочь Борисюк как раз возвращалась домой в Тернополь, чтобы провести новогодние праздники.

Дочь Ирины Борисюк

Напомним, об ужасной аварии во Львовской области стало известно утром 15 декабря. По данным полицейских, произошло столкновение трех транспортных средств – автомобиля BMW, автопоезда DAF, микроавтобуса Mercedes Sprinter. В результате полученных травм на месте погибли семь человек. Все они являлись пассажирами микроавтобуса. По предварительным данным правоохранителей, виновником аварии был водитель BMW, который нарушил правила дорожного движения. Его уже задержали полицейские.

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