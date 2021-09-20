24-летняя туристка из Саудовской Аравии попала в реанимацию после ДТП в Карпатах: фото

24-летняя туристка из Саудовской Аравии попала в реанимацию после ДТП в Карпатах: фото

Пострадавшую госпитализировали в яремчанскую больницу.

В воскресенье, 19 сентября, в Ивано-Франковской области между селами Микуличин и Татаров на трассе Н-09 произошло ДТП. В результате столкновения 24-летняя пассажирка Renault Captur, гражданка Саудовской Аравии, получила травмы и была госпитализирована в реанимацию.

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Как сообщает управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА, львовянка за рулем Renault Captur на закругленном участке дороги не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с Nissan X-Trail.

фото/Василий Буджак, Facebook

В результате ДТП 24-летняя пассажирка Renault Captur, гражданка Саудовской Аравии, получила телесные повреждения. Ее госпитализировали в реанимационное отделение яремчанской больницы.

фото/Василий Буджак, Facebook

Глава службы автомобильных дорог в Ивано-Франковской области Василий Буджак написал на своей странице в Facebook, что закругленный участок дороги Н09 "Мукачево-Львов", где произошло ДТП, есть аварийно опасным.

По его словам, чтобы улучшить безопасность движения там обустроили современное ограждение парапетного типа, однако из-за нарушения правил дорожного движения, особенно из-за превышения скорости, на этом участке дороги и в дальнейшем происходят ДТП с тяжелыми последствиями.

"Просим участников дорожного движения в горной местности, в сложных рельефных условиях, строго соблюдать правила дорожного движения и не превышать скорость движения транспортных средств. Заботьтесь о собственной безопасности и безопасности других участников дорожного движения", — подчеркнул Василий Буджак.

Напомним, в Черновицкой области в воскресенье, 19 сентября, в ДТП погибли 19-летний и 20-летний парни.

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