24-летняя женщина на Закарпатье вонзила нож в шею своего любимого: фото

24-летняя женщина на Закарпатье вонзила нож в шею своего любимого: фото

Мужчину в реанимации пытаются спасти медики.

На Закарпатье 24-летняя жительница села Холмец во время ссоры схватила нож и ударила им своего 34-летнего сожителя. О мужчине с ножевым ранением сообщили полицию медики.

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"Сегодня, 2 декабря, около 3:00 ночи, на линию "102" обратился врач Ужгородской районной больницы. В сообщении медика говорилось, что в реанимационное отделение заведения экстренно доставлен мужчина с ножевым ранением", — рассказали в полиции Закарпатья.

Правоохранители выяснили, что потерпевшим является 34-летний житель села Холмец Ужгородского района.

По предварительным данным, тяжелые травмы ему нанесла сожительница. Причиной такого поступка стал конфликт между ними. Во время ссоры женщина схватила нож и вонзила его в шею мужчины.

Национальная полиция Закарпатской области

24-летнюю женщину полицейские задержали, а нож изъяли. Подозреваемую поместили в изолятор временного содержания.

Национальная полиция Закарпатской области

Следователи квалифицируют действия женщины по признакам ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Покушение на убийство). За совершенное ей грозит до 15 лет лишения свободы.

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