24 мая — какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 24 мая, в православном календаре день памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия. Происходили из греческого города Солуни. Родились в богатой и благочестивой семье. Впоследствии братья решили покинуть все мирское и пошли на гору Олимп, чтобы там подвизаться. Начали они учить славянский язык. А позже создали славянский алфавит и переводили церковные книги, без которых невозможно было богослужение.

Церковный праздник 24 мая — день памяти святого Мокия

Он был священником в Македонии, где активно боролся с язычниками. Выходил он каждый день на городскую площадь и проповедовал христианство, разоблачал иноверцев. Язычникам это скоро надоело, поэтому они схватили Мокия и привели к градоначальнику, который тоже поклонялся идолам. Там подвергли святого страшные пытки, но Господь защитил его и остался человек невредимым. Тогда его отправили в Византию, где обезглавили.

Приметы 24 мая

Народные приметы 24 мая / Фото: Pexels

Если в этот день ожидается дождь, то будет идти дождь.

Восход багряный до грозы.

Трясет гривой конь к дождю.

Что завтра нельзя делать

Среди наших предков было поверье, что в этот день нельзя работать в земле, поэтому не выходили в поле или на огород. Верили, что иначе все посевы уничтожит град. Незамужние девушки не подметали, потому что могли "вымести" всех своих женихов. Не желательно браться за новые дела, они не доставят счастья.

Что можно делать завтра

Это самый удачный день для того, чтобы окончить любое дело. В древности девушки плели венки из разнотравья, пускали их по воде, чтобы привлечь в жизнь новую любовь и талант. Церковь считает, что это отличный период, чтобы проводить время с семьей или заниматься благими делами.

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