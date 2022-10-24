24 октября 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

24 октября 2022 – понедельник. 243-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 68 дней. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

24 октября — Международный день действий в защиту климата. Событие было основано в 2009 году. Повышение уровня парниковых газов в воздухе – одна из основных проблем на планете. Поэтому возникает глобальное потепление, на полюсах тают ледники, происходят разнообразные природные катаклизмы. Главная цель дня – привлечь внимание общественных организаций и политических лидеров к проблемам изменения климата.

Также 24 октября – Всемирный день рубца (World Tripe Day). Рубец – это один из отделов желудка жвачных животных и его часто используют для приготовления национальных блюд в разных странах мира. По словам основателей этого дня — этому ценному продукту уделяют слишком мало внимания. Дату праздника выбрали не случайно. Именно в этот день 1662 года английский чиновник Сэмюэль Пипс в своем дневнике описал интересное блюдо с этим продуктом.

А еще 24 октября — Международный день школьных библиотек. Праздник ежегодно выпадает на четвертый понедельник октября. Книги ценились нашими предками еще при Киевской Руси. Князь Владимир Великий открывал школы, где дети учились и переписывали книги. А во времена правления Ярослава Мудрого в Киеве появилась первая библиотека. Открыли ее при Софиевском соборе.

24 октября – Международный день Организации Объединенных Наций. По сути ООН – это платформа, где национальные делегации могут высказать свое мнение. Здесь налаживают отношения, разрешают проблемы и проводят переговоры. Все члены общности имеют право голоса, однако каждый из них должен соблюдать устав ООН.

Также 24 октября – Всемирный день борьбы с полиомиелитом (World Polio Day). Полиомиелит относят к неизлечимым болезням. Однако его можно предупредить, если вовремя провести вакцинацию. По словам врачей, прививка 95% людей поможет полностью прекратить распространение инфекции.

А еще 24 октября – Неделя разоружения (Disarmament Week). Проводится ежегодно с 24 по 30 октября под эгидой ООН. Решение о его создании было принято в Генеральной Ассамблее ООН в 1978 году. Тогда в повестке дня стоял вопрос о снижении использования оружия массового уничтожения и прекращении военных конфликтов.

24 октября – Всемирный день информации о развитии (World Development Information Day). Событие была введена Генеральной Ассамблеей ООН в 1972 году. Дату выбрали потому, что именно в этот день 1945 создали эту послевоенную международную организацию и приняли стратегию ее развития.

Какой сегодня, 24 октября, церковный праздник

24 октября – день памяти апостола от 70-ти Филиппа / Фото: commons.wikimedia.org

24 октября в церковном календаре – день памяти апостола от 70-ти Филиппа. Он был одним из семи, кого избрали для попечения о бедных христианских общинах в Иерусалиме. Он проповедовал и творил чудеса, а также встретился с эфиопским евнухом и окрестил его.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 24 октября

Каковы сегодня именины: Анатолий, Александр, Иосиф, Илларион, Макар, Лев, Моисей, Зинаида, Виктория.

Талисманом человека, рожденного 24 октября является гранат. Относится к полудрагоценным камням. Имеет ярко-красный цвет. Издавна верили, что гранат помогает обрести семейное счастье.

В этот день родились:

1843 год – украинский и польский художник, представитель позднего академизма Генрих Семирадский;

1867 год – украинский этнограф, общественно-политический деятель Николай Беляшевский;

1955 год – украинский художник, иллюстратор Александр Михнушев;

1979 год – украинский хоккеист Константин Касянчук;

1988 год — украинская тяжелоатлетка, бронзовый призер Олимпийских игр Юлия Калина.

Что нельзя делать в этот день

Не оставляйте грязь в доме, если не приведете чистоту, весь следующий год вас будут преследовать неудачи.

Лучше не баловаться с огнем.

Не ленитесь.

Народные приметы и традиции на 24 октября

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

смотрели, какой сегодня день: иней в этот день означает, что скоро начнется снегопад;

утром туман – днем будет оттепель;

на мокрую землю выпал снег, но не растаял – весна придет рано;

на деревьях шуршат листья – будет снегопад.

В народе 24 октября называли Филипп день. Наши предки сегодня начинали молотить зерно на мельнице. Из него выпекали домашний хлеб и кормили им каждого члена семьи, чтобы все были здоровы.

Погода на сегодня, 24 октября

Днем, 24 октября, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не предполагается. В Харькове облачно с прояснениями, вечером возможен мелкий дождь. В Одессе пасмурная погода, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +17 днем и +10 ночью. Во Львове +19 днем и +9 ночью. В Харькове +14 днем и +9 ночью. В Одессе +17 днем и +10 ночью.

Памятные даты 24 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 24 октября: