24 октября 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

24 октября 2022 – понедельник. 243-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 68 дней. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.
Какой сегодня день в Украине и мире
24 октября — Международный день действий в защиту климата. Событие было основано в 2009 году. Повышение уровня парниковых газов в воздухе – одна из основных проблем на планете. Поэтому возникает глобальное потепление, на полюсах тают ледники, происходят разнообразные природные катаклизмы. Главная цель дня – привлечь внимание общественных организаций и политических лидеров к проблемам изменения климата.
Также 24 октября – Всемирный день рубца (World Tripe Day). Рубец – это один из отделов желудка жвачных животных и его часто используют для приготовления национальных блюд в разных странах мира. По словам основателей этого дня — этому ценному продукту уделяют слишком мало внимания. Дату праздника выбрали не случайно. Именно в этот день 1662 года английский чиновник Сэмюэль Пипс в своем дневнике описал интересное блюдо с этим продуктом.
А еще 24 октября — Международный день школьных библиотек. Праздник ежегодно выпадает на четвертый понедельник октября. Книги ценились нашими предками еще при Киевской Руси. Князь Владимир Великий открывал школы, где дети учились и переписывали книги. А во времена правления Ярослава Мудрого в Киеве появилась первая библиотека. Открыли ее при Софиевском соборе.
24 октября – Международный день Организации Объединенных Наций. По сути ООН – это платформа, где национальные делегации могут высказать свое мнение. Здесь налаживают отношения, разрешают проблемы и проводят переговоры. Все члены общности имеют право голоса, однако каждый из них должен соблюдать устав ООН.
Также 24 октября – Всемирный день борьбы с полиомиелитом (World Polio Day). Полиомиелит относят к неизлечимым болезням. Однако его можно предупредить, если вовремя провести вакцинацию. По словам врачей, прививка 95% людей поможет полностью прекратить распространение инфекции.
А еще 24 октября – Неделя разоружения (Disarmament Week). Проводится ежегодно с 24 по 30 октября под эгидой ООН. Решение о его создании было принято в Генеральной Ассамблее ООН в 1978 году. Тогда в повестке дня стоял вопрос о снижении использования оружия массового уничтожения и прекращении военных конфликтов.
24 октября – Всемирный день информации о развитии (World Development Information Day). Событие была введена Генеральной Ассамблеей ООН в 1972 году. Дату выбрали потому, что именно в этот день 1945 создали эту послевоенную международную организацию и приняли стратегию ее развития.
Какой сегодня, 24 октября, церковный праздник
24 октября в церковном календаре – день памяти апостола от 70-ти Филиппа. Он был одним из семи, кого избрали для попечения о бедных христианских общинах в Иерусалиме. Он проповедовал и творил чудеса, а также встретился с эфиопским евнухом и окрестил его.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 24 октября
Каковы сегодня именины: Анатолий, Александр, Иосиф, Илларион, Макар, Лев, Моисей, Зинаида, Виктория.
Талисманом человека, рожденного 24 октября является гранат. Относится к полудрагоценным камням. Имеет ярко-красный цвет. Издавна верили, что гранат помогает обрести семейное счастье.
В этот день родились:
- 1843 год – украинский и польский художник, представитель позднего академизма Генрих Семирадский;
- 1867 год – украинский этнограф, общественно-политический деятель Николай Беляшевский;
- 1955 год – украинский художник, иллюстратор Александр Михнушев;
- 1979 год – украинский хоккеист Константин Касянчук;
- 1988 год — украинская тяжелоатлетка, бронзовый призер Олимпийских игр Юлия Калина.
Что нельзя делать в этот день
- Не оставляйте грязь в доме, если не приведете чистоту, весь следующий год вас будут преследовать неудачи.
- Лучше не баловаться с огнем.
- Не ленитесь.
Народные приметы и традиции на 24 октября
Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:
- смотрели, какой сегодня день: иней в этот день означает, что скоро начнется снегопад;
- утром туман – днем будет оттепель;
- на мокрую землю выпал снег, но не растаял – весна придет рано;
- на деревьях шуршат листья – будет снегопад.
В народе 24 октября называли Филипп день. Наши предки сегодня начинали молотить зерно на мельнице. Из него выпекали домашний хлеб и кормили им каждого члена семьи, чтобы все были здоровы.
Погода на сегодня, 24 октября
Днем, 24 октября, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не предполагается. В Харькове облачно с прояснениями, вечером возможен мелкий дождь. В Одессе пасмурная погода, без осадков.
Температура воздуха в Киеве +17 днем и +10 ночью. Во Львове +19 днем и +9 ночью. В Харькове +14 днем и +9 ночью. В Одессе +17 днем и +10 ночью.
Памятные даты 24 октября
Календарь важных событий в Украине и мире за 24 октября:
- 1648 год — Вестфальский мир, заканчивается Тридцатилетняя война (1618-1648) в Европе;
- 1857 год — в Шеффилде (Великобритания) основывают первый в мире футбольный клуб;
- 1861 год — президент США Авраам Линкольн получает телеграфное сообщение из Калифорнии — это было первое трансконтинентальное телеграфное сообщение в истории;
- 1874 год — во Львове основывают Краевую школу лесного хозяйства;
- 1901 год — 43-летняя вдова Анна Тейлор становится первым человеком, успешно спустившимся вниз по Ниагарскому водопаду в бочке;
- 1929 год – Черный четверг и начало Великой депрессии;
- 1939 год – впервые в продажу поступают нейлоновые чулки – в Уилмингтоне, штат Делавер;
- 1941 год – немецкая армия входит в Харьков;
- 1945 год – торжественно открывают Организацию Объединенных Наций;
- 1949 год – перверзионное убийство писателя Ярослава Галана;
- 1952 год — Дуайт Эйзенхауэр объявляет войну в Корее "крестовым походом против коммунизма";
- 1964 год — на территории бывшей Северной Родезии провозглашают независимость Замбии;
- 1969 год — американский актер Ричард Бартон дарит своей жене Элизабет Тейлор бриллиант весом почти 69,5 карата и стоимостью более 1 миллиона долларов;
- 1975 год — в Великобритании и США выходит пластинка Джона Леннона "Shaved Fish";
- 1986 год — в Лондоне открывают крупнейший в мире магазин грампластинок;
- 1991 год — Верховная Рада провозглашает безъядерный статус Украины;
- 1993 год – в соборе Святой Софии в Киеве осуществляется интронизация Владимира Романюка, избранного Патриархом Киевским и всея Руси-Украины;
- 1999 год – в Рогатине открывают памятник землячке Роксолане, любимой жене османского султана Сулеймана I Пышного;
- 2005 год — в Киеве Фонд госимущества проводит повторный аукцион по продаже "Криворожстали": новым владельцем завода стала компания "Миттал Стил".