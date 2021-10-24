24 октября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

День очень энергетически тяжелый. Если хотите, чтобы сон, который приснился сегодня, осуществился, то его нужно держать в тайне.

Какой сегодня день

В воскресенье, 24 октября, в мире отмечают Международный день ООН, Всемирный день информации о развитии, Всемирный день борьбы с полиомиелитом, Международный день действий в защиту климата.

В Замбии в этот день празднуют День Независимости (1964), в Кыргызстане — День работников стандартизации и метрологии, в Египте — День суэцкой победы, в США — Праздник добра и достатка.

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Памятные даты 24 октября

1857 — в Шеффилде (Великобритания) основан первый в мире футбольный клуб.

1861 — президент США Авраам Линкольн получил телеграфное сообщение из Калифорнии — это было первое трансконтинентальное телеграфное сообщение в истории.

1929 — Черный четверг и начало Великой депрессии.

1945 — торжественно открыт Организацию Объединенных Наций.

1986 — в Лондоне открыт самый большой в мире магазин грампластинок.

1991 — Верховный Совет провозгласил безъядерный статус Украины.

Церковный праздник сегодня 24 октября

24 октября православная церковь чтит память святого Филиппа — апостола от семидесяти.

Апостол Филипп был родом из Кесарии Палестинской. Ученики Иисуса Христа избрали его в число диаконов вслед за святым Стефаном. Когда начались гонения на христиан, Стефан погиб, а Филипп оставил Иерусалим и пришел в один из Самарийских городов, где начал проповедовать свою веру. Апостол не только рассказывал о Христе, но и творил чудеса, изгонял нечистых духов, исцелял больных и немощных. Благодаря этому многие язычники уверовали во Христа.

Известно, что у Филиппа было четыре дочери, также верные христианки. Девушки имели пророческий дар, а одна из них, Ермиония, знала врачебное искусство и умела лечить людей. По преданию, свою жизнь Филипп закончил в городе Трал, где служил епископом.

Что нельзя делать в этот день

День очень энергетически тяжелый. Если хотите, чтобы сон, который приснился сегодня, осуществился, то его нужно держать в тайне.

Если разбилась посуда, это недобрый знак.

Будьте осторожнее, так как в этот день гуляют духи природы и стихии.

Приметы на 24 октября

Люди отмечали, что с этого дня начинает холодать и на дорогах появляется развратница — грязь и гололед. "Филипп к печи прилип, а дороги дождем размыло", — говорили наши предки. Хозяйки пекли в этот день вкусные пироги с ягодами или грибами.

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Куры рано садятся на насест — надо ждать мороза; чем выше они садятся, тем сильнее будет холод.

Домашняя птица прячет голову под крыло — к холоду.

Ясный месяц — предвестник мороза.

Ветер подул с северной стороны — к мощному холода.

Именины 24 октября

День ангела (именины) сегодня, 24 октября, празднуют: Александр, Анатолий, Антон, Зинаида, Иларион, Иосиф, Исаак, Лев, Макар, Моисей, Филипп.

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