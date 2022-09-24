24 сентября 2022 – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

24 сентября 2022 года – суббота. 213-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 98 дней. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

24 сентября — День города Хмельницкий. Раньше этот крупный промышленный и культурный центр назывался Проскуров и Плоскиров. Областным центром город стал в 1954 году. Свое современное название поселение получило в честь Богдана Хмельницкого — выдающегося гетмана, который на самом деле ни разу не бывал здесь.

Также 24 сентября — День города Новая Каховка. Он был основан в 1950 году и располагается на левом берегу Днепра. Раньше здесь была небольшая деревня Ключевая, но когда построили Каховскую ГЭС, сюда начали приезжать работники и село разрослось. Название Новая Каховка было утверждено в Верховной Раде в 1952 году.

А еще 24 сентября — Европейский день грибов. Праздник посвящен особой роли грибов в жизни человека и экосистемы в целом. Впервые его отпраздновали в 2016 году. Тогда эксперты выбрали лучший съедобный гриб. Этот титул получил польский гриб (Imleria Badia). Каждый год титул получает новый гриб.

24 сентября — Международный день кролика. Основная цель этого праздника – рассказать населению о том вреде, который наносят люди этим милым зверькам. Начали его в 1998 году в Великобритании. Позже день отпраздновали в Австралии, а впоследствии он стал популярен по всему миру.

Также 24 сентября — Международный день кружева. Праздник выпадает на последнюю субботу сентября. Техника создания кружева возникла много столетий тому назад. Первые упоминания об особой ткани есть даже в Библии. Наибольшую популярность кружево завоевало в XVI веке, во времена правления Екатерины Медичи.

А еще 24 сентября — Всемирная неделя сетчатки глаза. Событие было введено более 10 лет назад. Ее главная цель – повысить информированность общества о дегенеративных болезнях сетчатки и путях их лечения.

24 сентября — Всемирный день против патентов на программы. Праздник был внедрен по инициативе Глобальной коалиции компаний-разработчиков программного обеспечения, независимых разработчиков и различных ассоциаций, провозглашенной 2 сентября 2008 года. В сентябре 2003 года Европейский парламент внес поправки, ограничивающие действие патентного законодательства для защиты небольших предприятий, создающих программы.

А еще 24 сентября – День "Спасите коалу" (Save the Koala Day). Его основал Австралийский фонд коал в рамках своей кампании "Месяц спасения коал", который длился в сентябре. Фонд начал свою деятельность в 1986 году. Его основали два ветеринара и он тогда носил название Австралийская ассоциация коал. Главная его цель – спасти этих замечательных животных.

Также 24 сентября — Международный день караванщика. Учредила его Международная ассоциация по координации грузовых операций. Она работает на эффективность и безопасность международных и национальных грузовых перевозок всеми видами транспорта. Интересный факт: во II веке до нашей эры основали крупнейшую в мире систему торговых караванных маршрутов, известную под названием Великий Шелковый путь.

Какой сегодня, 24 сентября, церковный праздник

24 сентября – день памяти преподобной Теодоры Александрийской / Фото: commons.wikimedia.org

24 сентября в церковном календаре – день памяти преподобной Теодоры Александрийской. Жила она в III веке. В достаточно юном возрасте поступила в монастырь, где своими молитвами и неутомимым трудом жертвенно служила Господу.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 24 сентября

Какие сегодня именины: Дмитрий, Герман, Сергей, Фёдора.

Талисманом человека, рожденного 24 сентября является малахит. В древности считали, что этот камень оказывает положительное влияние на здоровье своего владельца. А в Киевской Руси также ходили поверья, что малахит помогает исполнять все желания.

В этот день родились:

1801 год – украинский математик и механик Михаил Остроградский;

1816 год – украинский педагог и общественно-культурный деятель, биограф Т. Г. Шевченко Михаил Чалый;

1894 год – украинский поэт, прозаик, журналист, композитор, критик, общественный деятель Роман Купчинский;

1914 год — украинский прозаик, драматург, переводчик Дмитрий Деречь;

1916 год — украинский литературовед, переводчик Бида Константин;

1922 год — украинский писатель, автор сборников юмористических рассказов, член ОУП "Слово" Николай Понедельник;

1923 год – украинский поэт, публицист, журналист Николай Подолян;

1924 год — украинская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка, двукратный серебряный призер Олимпийских игр Нина Бочарова;

1936 год – украинский поэт, детский писатель, прозаик, переводчик, журналист Виталий Юречко;

1937 год – украинский историк Ярослав Калакура;

1956 год – украинский журналист, писатель, редактор Василий Тракало;

1972 год — украинская биатлонистка, серебряный призер Олимпийских игр Елена Петрова;

1975 год – украинский поэт-слемер, певец и шоумен Артем Полежака;

1984 год – украинская легкоатлетка Людмила Иосипенко.

Что нельзя делать в этот день

Не стоит вести "пустые" разговоры, сплетничать.

Запрещено мыть голову, иначе может случиться беда.

Лучше не поднимать вещи с дороги, потому что можно подхватить болезнь.

Сегодня не стоит красить губы.

А еще нельзя лгать, потому что заблуждение быстро раскроется.

Народные приметы и традиции на 24 сентября

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

смотрели, какой сегодня день: почва целый день мокрая — будут сильные дожди;

еще не полетели ласточки – осень будет теплой;

хорошо уродили озимые – в следующем году урожай также будет хорошим;

у ульев летают пчелы – зима будет поздней.

В народе 24 сентября называли "Федорины вечеринки". К этой дате уже обычно заканчивалось бабье лето и начинало рано темнеть. Крестьяне пытались к этой дате собрать весь урожай зерновых. А еще собирали мед и орехи.

Погода на сегодня, 24 сентября

Сегодня, 24 сентября, в Киеве облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Во Львове облачно, но без осадков. В Харькове пасмурная погода, будет идти небольшой дождь. В Одессе облачно с прояснениями весь день, небольшой дождь.

Температура воздуха в Киеве +17 днем и +8 ночью. Во Львове +17 днем и +7 ночью. В Харькове +18 днем и +8 ночью. В Одессе +20 днем и +13 ночью.

Памятные даты 24 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 24 сентября: