24 сентября 2022 – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

24 сентября 2022 года – суббота. 213-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 98 дней. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.
Какой сегодня день в Украине и мире
24 сентября — День города Хмельницкий. Раньше этот крупный промышленный и культурный центр назывался Проскуров и Плоскиров. Областным центром город стал в 1954 году. Свое современное название поселение получило в честь Богдана Хмельницкого — выдающегося гетмана, который на самом деле ни разу не бывал здесь.
Также 24 сентября — День города Новая Каховка. Он был основан в 1950 году и располагается на левом берегу Днепра. Раньше здесь была небольшая деревня Ключевая, но когда построили Каховскую ГЭС, сюда начали приезжать работники и село разрослось. Название Новая Каховка было утверждено в Верховной Раде в 1952 году.
А еще 24 сентября — Европейский день грибов. Праздник посвящен особой роли грибов в жизни человека и экосистемы в целом. Впервые его отпраздновали в 2016 году. Тогда эксперты выбрали лучший съедобный гриб. Этот титул получил польский гриб (Imleria Badia). Каждый год титул получает новый гриб.
24 сентября — Международный день кролика. Основная цель этого праздника – рассказать населению о том вреде, который наносят люди этим милым зверькам. Начали его в 1998 году в Великобритании. Позже день отпраздновали в Австралии, а впоследствии он стал популярен по всему миру.
Также 24 сентября — Международный день кружева. Праздник выпадает на последнюю субботу сентября. Техника создания кружева возникла много столетий тому назад. Первые упоминания об особой ткани есть даже в Библии. Наибольшую популярность кружево завоевало в XVI веке, во времена правления Екатерины Медичи.
А еще 24 сентября — Всемирная неделя сетчатки глаза. Событие было введено более 10 лет назад. Ее главная цель – повысить информированность общества о дегенеративных болезнях сетчатки и путях их лечения.
24 сентября — Всемирный день против патентов на программы. Праздник был внедрен по инициативе Глобальной коалиции компаний-разработчиков программного обеспечения, независимых разработчиков и различных ассоциаций, провозглашенной 2 сентября 2008 года. В сентябре 2003 года Европейский парламент внес поправки, ограничивающие действие патентного законодательства для защиты небольших предприятий, создающих программы.
А еще 24 сентября – День "Спасите коалу" (Save the Koala Day). Его основал Австралийский фонд коал в рамках своей кампании "Месяц спасения коал", который длился в сентябре. Фонд начал свою деятельность в 1986 году. Его основали два ветеринара и он тогда носил название Австралийская ассоциация коал. Главная его цель – спасти этих замечательных животных.
Также 24 сентября — Международный день караванщика. Учредила его Международная ассоциация по координации грузовых операций. Она работает на эффективность и безопасность международных и национальных грузовых перевозок всеми видами транспорта. Интересный факт: во II веке до нашей эры основали крупнейшую в мире систему торговых караванных маршрутов, известную под названием Великий Шелковый путь.
Какой сегодня, 24 сентября, церковный праздник
24 сентября в церковном календаре – день памяти преподобной Теодоры Александрийской. Жила она в III веке. В достаточно юном возрасте поступила в монастырь, где своими молитвами и неутомимым трудом жертвенно служила Господу.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 24 сентября
Какие сегодня именины: Дмитрий, Герман, Сергей, Фёдора.
Талисманом человека, рожденного 24 сентября является малахит. В древности считали, что этот камень оказывает положительное влияние на здоровье своего владельца. А в Киевской Руси также ходили поверья, что малахит помогает исполнять все желания.
В этот день родились:
- 1801 год – украинский математик и механик Михаил Остроградский;
- 1816 год – украинский педагог и общественно-культурный деятель, биограф Т. Г. Шевченко Михаил Чалый;
- 1894 год – украинский поэт, прозаик, журналист, композитор, критик, общественный деятель Роман Купчинский;
- 1914 год — украинский прозаик, драматург, переводчик Дмитрий Деречь;
- 1916 год — украинский литературовед, переводчик Бида Константин;
- 1922 год — украинский писатель, автор сборников юмористических рассказов, член ОУП "Слово" Николай Понедельник;
- 1923 год – украинский поэт, публицист, журналист Николай Подолян;
- 1924 год — украинская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка, двукратный серебряный призер Олимпийских игр Нина Бочарова;
- 1936 год – украинский поэт, детский писатель, прозаик, переводчик, журналист Виталий Юречко;
- 1937 год – украинский историк Ярослав Калакура;
- 1956 год – украинский журналист, писатель, редактор Василий Тракало;
- 1972 год — украинская биатлонистка, серебряный призер Олимпийских игр Елена Петрова;
- 1975 год – украинский поэт-слемер, певец и шоумен Артем Полежака;
- 1984 год – украинская легкоатлетка Людмила Иосипенко.
Что нельзя делать в этот день
- Не стоит вести "пустые" разговоры, сплетничать.
- Запрещено мыть голову, иначе может случиться беда.
- Лучше не поднимать вещи с дороги, потому что можно подхватить болезнь.
- Сегодня не стоит красить губы.
- А еще нельзя лгать, потому что заблуждение быстро раскроется.
Народные приметы и традиции на 24 сентября
Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:
- смотрели, какой сегодня день: почва целый день мокрая — будут сильные дожди;
- еще не полетели ласточки – осень будет теплой;
- хорошо уродили озимые – в следующем году урожай также будет хорошим;
- у ульев летают пчелы – зима будет поздней.
В народе 24 сентября называли "Федорины вечеринки". К этой дате уже обычно заканчивалось бабье лето и начинало рано темнеть. Крестьяне пытались к этой дате собрать весь урожай зерновых. А еще собирали мед и орехи.
Погода на сегодня, 24 сентября
Сегодня, 24 сентября, в Киеве облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Во Львове облачно, но без осадков. В Харькове пасмурная погода, будет идти небольшой дождь. В Одессе облачно с прояснениями весь день, небольшой дождь.
Температура воздуха в Киеве +17 днем и +8 ночью. Во Львове +17 днем и +7 ночью. В Харькове +18 днем и +8 ночью. В Одессе +20 днем и +13 ночью.
Памятные даты 24 сентября
Календарь важных событий в Украине и мире за 24 сентября:
- 1852 год – первый полет на дирижабле с паровым двигателем совершает француз Анри Жиффар;
- 1869 год — на американском рынке происходит паника из-за массовой покупки золотых слитков двумя бизнесменами ("черная пятница");
- 1960 год — в США спускают на воду первый атомный авианосец "Энтерпрайз";
- 1989 год — Папа Иоанн Павел II публично приносит извинения Галилею и возвращает ему "право быть законным сыном церкви";
- 1993 год — Минюст Украины регистрирует Организацию Украинских Националистов (ОУН), председатель — последний Президент Украины в экзили М. Плавьюк;
- 1995 год – Украина отклоняет предложение президента Беларуси Александра Лукашенко о создании таможенного союза с Беларусью и Россией;
- 1998 год — в Лионе (Франция) впервые проводят операцию по трансплантации руки человеку;
- 2004 год — во время президентской избирательной кампании в Украине в Ивано-Франковске совершают "яичное покушение" на Виктора Януковича.