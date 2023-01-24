24 января — какой церковный праздник в православном календаре

Какой сегодня праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Сегодня, 24 января, в православном календаре день памяти преподобного Феодосия Великого. Жил он в V веке и воспитывался в благочестивой христианской семье. С раннего детства изучал Слово Божие и трудился при храме. Повзрослев, решил отправиться в Иерусалим, чтобы посетить святые места. По дороге даже встретил Симеона Столпника.

Тот предсказал, что Феодосий соберет вокруг себя верующих и наставит сотни людей на истинный путь. Но Феодосий мечтал об уединенной жизни, поэтому решил поселиться в пещере в пустыне. 30 лет он провел там в ежедневной молитве. Впоследствии начали приходить к нему люди, искавшие подвижническую жизнь. Вскоре Феодосий основал святую обитель.

За свою жизнь совершил преподобный немало разных чудес: спасал людей от болезней и бед, указывал путь заблудившимся душам. А еще он создал монастыри по всей территории Палестины.

В честь преподобного 24 января в народе существует праздник — тепло Феодосии.

Церковный праздник 24 января — день памяти Феодосия Антиохийского

Жил Феодосий Антиохийский в конце IV века. Его родители желали, чтобы сын вел благочестивую жизнь, поэтому в юном возрасте он покинул родительский дом и поселился у моря, где ежедневно молился и работал. Чтобы побороть в себе плотские соблазны, Феодосий даже начал носить вериги.

Проходила жизнь его в постоянной молитве, а в свободное время занимался плетением корзин. Также выращивал овощи, которые потом потреблял в пищу.

Приметы 24 января

Народные приметы 24 января / Фото: Pexels

пошел утром снег, к вечеру будет мороз, а холод будет еще долго;

теплая погода означает, что весна будет ранней;

висят сосульки на крышах — февраль будет теплым;

погода 24 января указывает погоду в ноябре.

Что сегодня нельзя делать

Категорически запрещено использовать какие-либо колюще-режущие предметы. Еду рекомендовано надламывать, а не нарезать. Также не стоит менять работу или переезжать, деньги взаймы лучше не давать. От конфликтов и споров лучше отказаться, иначе можете навлечь на себя беду.

Что можно делать сегодня

В этот день наши предки пытались защитить свой дом от злых духов, поэтому окуривали дом травами. Также было принято топить баню и париться, чтобы очиститься снаружи, а не только внутри.

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