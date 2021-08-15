240 тысяч с доверчивых подписчиков: популярная инстаграм-блогер из Закарпатья обманула своих фанатов

Девушка собирала деньги для больного ребенка.

Должность менеджера за две сотни. В Украине инста-блогер Кристина Хрипта, у которой на странице 1,4 подписчиков, объявила конкурс на должность своего помощника. Чтобы заполнить анкету, кандидатам нужно было перечислить девушке 200 гривен.

Об этом пишут в телеграмм-канале Digital masons.

Девушка разместила на своей странице вакансию на замещение должности ее личного помощника. Чтобы заявка кандидата точно была рассмотрена, нужно было перечислить ей 200 гривен. Самих же будущих менеджеров девушка выбирала с помощью рандомайзера.

Позже блогер опубликовала фотографию, на которой держит внушительных размеров сумму денег. Оказалось, что в ее конкурсе приняло участие около 1200 человек — блогеру они перечислили, соответственно, около 240 тысяч гривен.

Однако через время выяснилось, что Хрипта собирала деньги на помощь больному ребенку, операция для которой стоит около 100 тысяч гривен. Полученные с подписчиков деньги блогер передала маме мальчика. Однако какую сумму она пожертвовала, неизвестно.

Подписчики же, участвующие в конкурсе, по словам Кристины, должны получить от него "бонус".

"Я на этом ничего не заработала. Я сделала то дело, которое было у меня в сердце. Я очень благодарна Богу, что вы у меня есть и у меня есть возможность делать такие дела", — отметила Кристина Хрипта.

Напомним, что в Ровно блогер обнажилась в троллейбусе на глазах у пассажиров: кондуктор вызвала полицию.

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