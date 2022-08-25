25 августа 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и основные события

25 августа 2022 года – четверг. 183-й день войны России против Украины. 237-й день года. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

25 августа – День поцелуя примирения (National Kiss and Make Up Day). Учредила этот праздник американка Жаклин Милгейт вместе с Национальным днем примирения (празднуется 2 апреля). Это событие – хороший повод закончить ссору и наладить отношения с родными.

А еще 25 августа – День рождения операционной системы Linux. Эта операционная система стала символом всего программного обеспечения с открытым кодом. Начиналось все как студенческий проект студента из Хельсинского университета Линуса Торвальда. Он работал на компьютере, на котором была установлена Unix-подобная операционная система SunOS. Она ему настолько нравилась, что он мечтал иметь такую же на своем домашнем ПК. Однако подобной операционной системы не было. Поэтому будущий компьютерный гений решил найти пути для ее создания. Линус начал писать свой продукт. Первоначально Торвальд не мечтал выводить свое творение на мировую сцену, больше воспринимал работу как хобби. 25 августа 1991 г. он закончил создавать собственную ОС. Название он создал, взяв свое имя и Unix, на основе которого и была создана операционная система.

Также 25 августа – День рождения жестянки. Хотя может показаться, что это несерьезный праздник, это изобретение подарило человечеству новые возможности. Жестянка – идеальная емкость для длительного хранения продуктов. В них можно хранить рыбные, мясные, овощные и фруктовые блюда.

Какой сегодня, 25 августа, церковный праздник

25 августа – день памяти мучеников Фотия и Аникиты / Фото: pixabay.com

25 августа в церковном календаре – день памяти мучеников Фотия и Аникиты. Они были дядей и племянником. Аникита занимал высокий пост сановника и проходил военную служубу. Он разоблачил императора Диоклетиана. Правитель рассердился и приказал схватить Аникиту. На его судьбу выпало немало пыток. Однако святой каждый раз оставался невредимым. Своего дядюшку всегда поддерживал Фотий. Однажды он сказал Диоклетиану, что языческие боги ничего не стоят. Фотия также схватили и долго мучили вместе с Аникитой. Их замучили в большой раскаленной печи.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 25 августа

Какие сегодня именины: Аникит, Фотий.

Талисманом человека, рожденного 25 августа является амазонит. Этот камень символизирует независимость и красоту. В древности считалось, что он помогает укреплять семейные узы. Наши предки верили, что этот камень имеет чисто женскую энергию.

В этот день родились:

1866 год – украинский ученый-экономист, соучредитель Украинской Академии наук Владимир Косинский;

1868 год — старшина Действующей армии УНР Сергей Изотов;

1924 год — украинский писатель Павел Загребельный;

1938 год – украинский артфотограф, постоянно живущий в Берлине и Харькове, считается классиком современной фотографии Борис Михайлов;

1940 год – украинский литературовед и политик Николай Жулинский;

1963 год — сейсмолог, кандидат наук, активист Евромайдана Юрий Вербицкий.

Что нельзя делать в этот день

Не стоит ссориться с родными и суетиться.

Не планируйте важные дела.

Нельзя пропускать поход в храм.

Не стоит кричать и слишком громко говорить.

Народные приметы и традиции на 25 августа

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

смотрели, какой сегодня день: если дождь, то бабье лето будет коротким;

кошка многое умывается на потепление;

с клена начали опадать листья – до быстрого похолодания;

утром много росы – будет ясная погода.

В народе 25 августа называли Фотя-поветен. Наши предки приметили, что в этот день наши предки заметили, если в этот день погода не будет. Также уже могут начинаться первые заморозки. А потому из шкафов достают тёплую одежду.

Погода на сегодня, 25 августа

Сегодня, 25 августа, в Киеве безоблачно, без осадков. Во Львове ясно, осадков не ожидается. В Харькове без осадков. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +31 днем и +18 ночью. Во Львове +29 днем и +16 ночью. В Харькове +33 днем и +20 ночью. В Одессе +30 днем и +22 ночью.

Памятные даты 25 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 25 августа: