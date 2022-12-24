25 декабря — какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

25 декабря, в православном календаре день памяти святого Спиридона. Жил он на Кипре, происходил из семьи обычных крестьян. Хоть и не имел книжного образования, но старался жить по уму, честно и благочестиво. Был женат и воспитывал детей. Следовал Спиридон ветхозаветских патриархов. Когда жена умерла, народ избрал его епископом, а Господь за все благочестивые деяния наградил даром чудотворением.

При жизни Спиридон совершил немало чудес. Проповедовал среди жителей христианство, убеждал еретиков избавиться от ложной веры. В его честь наши предки праздновали народный праздник Спиридонов день.

Приметы 25 декабря

Народные приметы 25 декабря / Фото: Pexels

яркое солнце на ясный и морозный Новый год;

деревья покрыты инеем, а погода пасмурная – ждите на Новый год тепло;

воробьи у гнезда собирают пух до морозов;

пасмурное утро означает, что весна придет рано.

Что завтра нельзя делать

Церковь запрещает убирать дома 25 декабря, особенно нельзя выносить из дома мусор и не только в прямом смысле этого слова. Также не стоит одевать черную одежду. Женщинам запрещено заниматься рукоделием. Также наши предки 25 декабря не охотились, потому что можно было замерзнуть в лесу.

Что можно делать завтра

В народе 25 декабря еще называли "Солнцеворотом", потому что ночи уже значительно короче, а дни длиннее. Именно поэтому среди славян был популярен особый обряд, когда хозяин дома вонзался в землю возле дома топор, который защищал семью от нечисти.

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