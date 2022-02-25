25 февраля погибли более тысячи военнослужащих страны-агрессора — Подоляк

Если будут такими темпами продолжаться боевые действия по всей стране, потери со стороны Российской Федерации будут только увеличиваться, говорит он.

Сегодня днем, 25 февраля, было получено более тысячи сообщений о гибели военнослужащих страны-агрессора.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Это большое уже число. И если будут такими темпами продолжаться боевые действия по всей стране, то я думаю, и это оценка, которую дают наши военные, такие потери со стороны Российской Федерации будут только увеличиваться. И это очень важно для психологического состояния наших ребят, которые сегодня воюют за свое государство", – сказал он.