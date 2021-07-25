25 июля: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

25 июля: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день празднуют День зубного техника.

Какой сегодня день

25 июля — в мире отмечают День зубного техника, День вне времени День поиска новых вкусов и запахов.

День зубного техника

День зубного техника празднуется 25 июля. Этот праздник сравнительно молодой и является неофициальным. Он возникл в начале 2000-х годов.

Зубной техник — отдельная профессия в современной стоматологии. Это — не стоматолог, он очень редко встречается с пациентами, потому что эта профессия преимущественно техническая. Работа зубного техника — это изготовление как различных зубных протезов, так и протезов лица, челюстно-лицевых и ортодонтических аппаратов, которые уже в дальнейшем непосредственно устанавливают пациентам сами врачи-стоматологи.

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День ангела сегодня

День ангела (именины) празднуют: Михаила, Прокла, Феодора, Арсения, Вероники, Симона, Марии, Ивана и Гавриила.

Какой православный (христианский) праздник сегодня

25 июля православные чтят память мучеников Прокла и Илария.

Святые Прокл и Иларий

Святые Иларий и Прокл пострадали за свою веру во II веке. Сначала арестовали Прокла и заставляли отречься его от христианской веры, впрочем, он этого не сделал, но предсказал, что император Максим вскоре уверует в Бога. Прокла привязали к колеснице правителя и заставили бежать за ней. Святой молился, чтобы колесница остановилась, и она остановилась — ее не смогли сдвинуть с места пока Максим не подписал хартию, которая показывает, что проповеди христианства не является нарушением закона.

Впоследствии император принял решение расстрелять Прокла. По дороге на казнь Прокл встретил Илария — своего дядю, который также проповедовал христианскую веру. Его тоже арестовали и казнили и вместе с Проклом. После казни ученики похоронили Прокла и Илария в одной могиле.

Какие народные приметы и традиции сегодня

Традиции:

Наши предки называли Прокла плакальщиком, потому что с 25 июля начинали выпадать большие росы.

Вместе с тем роса, выпавшая на Прокла, считалась целебной. Ею умывались и протирали глаза, верили, что после этого улучшается зрение, лицо становится красивым, а ум — спокойным.

Девушки, которые хотели сохранить красоту и молодость надолго, умывались утренней росой. Ее пили беременные женщины, чтобы роды прошли легко. Этой же росой обтирали маленьких детей, чтобы уберечь от злых сил.

Приметы:

За погодой на 25 июля судили, какой будет осень. Если день солнечный, то золотой сезон теплым будет. Если идет дождь, то осень будет дождливой. Если же день не по-летнему прохладным показался, то зима будет ранней и суровой.

Грибы появились в лесу — к похолоданию.

Если ночью форуме росы, а в низинах туман не видно, будет непогода.

Листья на верхушках деревьев пожелтели — к ранней осени.

Что нельзя делать в этот день

В этот день запрещается заниматься тяжелым трудом, делать ремонт, убирать или шить. Можно только готовить пищу.

Также запрещается ругаться и сквернословить

Нельзя сидеть дома и бездельничать — это считается большим грехом в этот день. А также нежелательно есть сладкое.

Есть пищу, приготовленную посторонними людьми — так к вам могут перейти их проблемы.

Что произошло в этот день

326 — римский император Константин Великий впервые отказался чествовать языческих идолов.

1547 — Генрих II коронован королем Франции.

1687 — Генрих Наваррский был избран гетманом Украины.

1814 — британский изобретатель Джордж Стефенсон провел первое испытание паровоза.

1920 — в бою под Сидоровым войска УНР разгромили большевиков.

1963 — Великобритания, СССР и США подписали договор о запрещении ядерных испытаний в воздухе, открытом космосе и под водой.

1978 — в Великобритании родился первый человек, зачатый в результате искусственного оплодотворения.

1983 — завершено строительство трансконтинентального газопровода Уренгой-Помары-Ужгород длиной 4451 км.

1984 — Светлана Савицкая стала первой женщиной-космонавтом, которая вышла в открытый космос.

1995 — сербские войска взяли ЖЭКа в ходе Боснийской войны. Падение Сребреницы и Жепы — одна из самых известных событий гражданской войны в Югославии 1991-1995 годов. Одним из последствий этого конфликта стала резня в Сребренице.

2008 — начало визита Вселенского патриарха Варфоломея I в Украину.

2017 — националистические силы объявили о начале бессрочной акции "Черный список" для ликвидации в Украине коллаборационных бизнеса.

Кто родился в этот день

1869 — Михаил Косач, украинский ученый-метеоролог и писатель, брат Леси Украинский и Ольги Косач-Кривинюк.

1905 — Пантелеймон Шемет, кобзарь, основатель и солист Каневской капеллы.

1921 — Иван Долинский, украинский канадский поэт.

1929 — Василий Шукшин, советский писатель, кинорежиссер, сценарист, актер († 1974).

1967 — Мэтт Леблан, американский актер, известный ролью Джоуи Триббиани в сериале Друзья (телесериал).

1967 — Дмитрий Белый, украинский писатель, историк, исследователь Кубани, бандурист, есаул Азовского казацкого войска.

1984 — Татьяна Коноваленко, украинская поэтесса.

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