25 лет вместе и общая смерть в огне от "Шахеда": трагедия семьи ветерана АТО в Запорожье

Юлия и Сергей Смеловы

В результате атаки по Запорожью 20 января погибли супруги — Сергей и Юлия Смеловы. Они находились в автомобиле рядом с домом, куда прилетел «Шахед» — и сгорели заживо.

Детальнее о трагедии рассказывает «Суспільне Запоріжжя».

Сестра погибшей Юлии Виктория рассказывает, супруги прожили здесь всю жизнь и воспитывали детей. Но вечером 20 января сюда попал российский «шахед».

«В этот день они должны были ехать к маме. Но они всегда заезжали домой, там взять какие-то вещи, покормить кота, рыбок. Скорее всего, так было, они только подъехали, и это произошло», — отметила она.

Женщина рассказывает, что когда приехала на место удара, сразу узнала, что горящая машина — ее близких. «Но я еще надеялась, что кто-то в доме, что они в доме», — говорит Виктория.

По словам сестры погибшей, супруги были вместе 25 лет.

«Он сразу встретил Юлю и больше ее не отпустил. Родился сын, Саша, 22 года ему сейчас, и через 9 лет появилась Сонечка. Сергей раньше работал на теплосети, затем плавал на пароходе и в 2014 году ушел в АТО. До 2016 года находился в АТО, он ветеран боевых действий. Он тогда получил серьезные ранения и после этого вернулся и уже здесь он устроился на нефтебазу», — рассказывает она.

Наряду семья занимается вопросом попечительства над несовершеннолетней дочерью супругов Софией.

«Сейчас бабушка занимается временным попечительством, поскольку нужно ребенку статус, где он будет находиться. А дальше опеку возьмет сын старший Юли и Сергея. У него есть работа и возможность», — добавляет сестра погибшей.

