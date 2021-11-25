25 ноября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В старину в этот день обращали внимание на приметы: если выпадал снег или дождь, то можно было рассчитывать на длительные оттепели — до самого Введения.
Какой сегодня день
В четверг, 25 ноября, в мире отмечают Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
В Боснии и Герцеговине – Национальный день, в Суринаме – День провозглашения Независимости, в Индонезии – День работников образования, в США – День благодарения.
Памятные даты 25 ноября
- 1905 — в Лубнах вышел первый номер газеты "Хлебороб", первой легальной украиноязычной газеты в подроссийской Украине.
- 1992 — Кабинет Министров Украины издал постановление "О выпуске в обращение приватизационных имущественных сертификатов".
- 2003 — Совет по предложению правительства Януковича принял Закон об уменьшении уровня минимальной заработной платы с 237 ₴ до 205 ₴.
Церковный праздник сегодня 25 ноября
25 ноября православная церковь чтит память патриарха Иоанна Милостивого, жившего в Александрии в 6-7 веках.
Иоанн был отпрыском губернатора острова Кипр. Утратив жену и детей, муж начал вести аскетическую жизнь, постоянно заботился о бедных. Хотя он не был ни монахом, ни клириком, народ избрал Иоанна на патриарший престол. Только став патриархом, Иоанн посчитал всех нищих в Александрии и раздал им свое имущество. И впоследствии он занимался добрыми делами: давал в своем доме убежище бедным людям, выкупал пленных. За это Иоанна прозвали Милостивым.
Что нельзя делать в этот день
- Не покупайте этот день обувь, ведь это приведет к неудачам в личной жизни.
- Если вам нужно отправиться в дальний путь, то лучше сделайте это на следующий день.
- Нельзя ссориться друг с другом. Будьте дружелюбны и приветливы.
Приметы на 25 ноября
На Ивана обращали внимание на приметы: если выпадал снег или дождь, то можно было рассчитывать на длительные оттепели до самого Введения.
В этот день родители молились святому Иоанну Милостивому за своих дочерей и сыновей, просили им крепкого здоровья и счастливой судьбы. Наши предки считали, что 25 ноября нужно совершить хотя бы одно доброе дело. Этим, верили они, можно облегчить посмертную участь умерших родственников.
- Дождь идет 25 ноября – до 4 декабря будут оттепели
- Еще не похолодало – весна будет ранней
- Облака плывут против ветра – жди снегопада в ближайшее время
- Какая погода на Ивана – таким и начало декабря будет
Именины 25 ноября
День ангела (именины) сегодня, 25 ноября, отмечают: Александр, Борис, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Мария, Матвей, Николай, Степан, Федор.
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