25 ножевых ранений: в Хмельницкой области женщина зарезала дальнобойщика

Женщину, которая в Дунаевцах убила дальнобойщика, приговорили к восьми годам заключения.

В Хмельницкой области 27-летняя жительница Каменеччины нанесла турку-дальнобойщику 25 ножевых ранений в голову, шею и туловище, задев артерию. Раненый умер от кровопотери. Злоумышленница приговорена к восьми годам.

Об этом сообщает Хмельницкая областная прокуратура.

Правоохранители сообщают, что 14 февраля 2019 года турок-дальнобойщик вместе с жительницей одного из сел Каменец-Подольского района заехали на автостоянку на его рабочем грузовике.

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"Во время внезапной ссоры девушка нанесла мужчине 25 ножевых ранений в голову, шею и туловище, задев артерию. Раненый смог выйти из машины в поисках помощи, но по дороге в пункт охраны умер от кровопотери", — говорится в сообщении.

Обвиняемая не вызвала скорую помощь и полицию и скрылась с места происшествия. Ее задержали на следующий день в Каменец-Подольском. Девушка приговорена к 8 годам лишения свободы. Также она уплатит 1 миллион грн морального вреда семье потерпевшего.

Ранее стало известно, что в Житомирской области грабитель убил супругов, замаскировав резню под семейную ссору.

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