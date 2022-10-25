25 октября 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

25 октября 2022 – вторник. 244-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 67 дней. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

25 октября – Международный день художника (International Artist Day). История праздника началась в 2004 году, инициатором создания события выступил известный канадский художник Крис Мак-Клюр. Он пишет холсты в стиле романтического реализма. Праздник начали, чтобы подчеркнуть весомый вклад художников в культурное развитие общества.

Также 25 октября – Всемирный день оперы (World Opera Day). Этот день объединяет любителей оперного искусства и создателей. Возник праздник 2019 года. Дату выбрали не случайно. Именно в этот день родились Иоганн Штраус и Жорж Бизе. Инициаторами создания праздника выступили организации Оперы Европы, Оперы Америки и Оперы Латинской Америки.

А еще 25 октября – Европейский день юристов (European Day of Lawyers). Инициатором создания этого профессионального праздника стал Совет адвокатов и юридических обществ Европы (CCBE) в 2014 году. Главная его цель – совместить усилия членов юридических обществ и адвокатуры в плане донесения до общества важной роли юристов в защите гражданских прав.

25 октября — Всемирный день макарон. Праздник был начат в 1995 году на Римском конгрессе производителей пасты. Этот продукт – древнее изобретение человечества. Хотя невозможно установить точное время и дату его создания. Считается, что макаронные изделия появились тогда, когда люди научились выращивать и возделывать пшеницу.

Также 25 октября – Европейский день гражданского права (The European Day of Justice). Официально праздник утвердили 5 июня 2003 Комитет министров Совета Европы и Европейская комиссия. Главная его цель – приблизить людей к пониманию и осведомленности о системе правосудия.

А еще 25 октября — Международный день борьбы женщин за мир. Историю этого праздника связывают с деятельностью Международной демократической федерации женщин. Организацию создали в декабре 1945 во время парижского Международного женского конгресса. Решение праздновать такой день было принято в 1980 году.

25 октября — День рождения Национального союза художников Украины. Эта творческая организация была создана в 1938 году. Она объединяет профессиональных художников и известные центры художественных промыслов страны.

Какой сегодня, 25 октября, церковный праздник

25 октября – день памяти мучеников Прова, Тараха и Андроника / Фото: pixabay.com

25 октября в церковном календаре – день памяти мучеников Прова, Тараха и Андроника. Они пострадали за свою веру во Христа в 304 году в городе Тарса Киликийская. Когда язычники сказали принести идолам жертву, Тарах ответил, что может приносить ее только Единому Истинному Богу. Видя твердость святых, язычники подвергли их пыткам.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 25 октября

Каковы сегодня именины: Богдан, Александр, Иван, Денис, Макар, Кузьма, Мартын, Тарас, Николай, Федот.

Талисманом человека, рожденного 25 октября является рубин. Один из самых драгоценных камней. Давно людей завораживал его цвет и блеск. Буддисты считают, что рубин рождает в человеке чувство величия и власти. Также он помогает оградиться от негативных эмоций.

В этот день родились:

1860 год – украинский художник-баталист Самокиш Николай Семенович;

1911 год – ученый-механик украинского происхождения Михаил Янгель;

1948 год – украинский актер Иван Гаврилюк;

1951 год – украинская актриса, режиссер Людмила Ефименко;

1977 год – украинская гимнастка-художница Екатерина Серебрянская;

1986 год — общественный деятель и политик Игорь Криворучко;

1998 год – украинский видеоблогер Ян Гордиенко.

Что нельзя делать в этот день

Не оскорбляйте других людей.

Не стоит передавать вещи или деньги через порог.

Лучше не стирать и не сушить одежду или постельное белье.

Запрещено оставлять незапертыми ворота на ночь.

Народные приметы и традиции на 25 октября

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

смотрели, какой сегодня день: ночью яркие звезды – ждите потепления.

много звезд на небе – в следующем году будет хороший урожай;

кроты и мыши роют норы выходом на юг – зима будет суровой;

северный ветер предвещает похолодание.

В народе 25 октября называли Пров или Андрон-звездочет. В эту дату наши предки выходили наблюдать за звездным небом, чтобы гадать на погоду и будущий урожай.

Погода на сегодня, 25 октября

Сегодня, 25 октября, в Киеве пасмурно, без осадков. Во Львове облачно, утром дождь постепенно перейдет в дождь с грозой, а вечером станет сильным дождем. В Харькове облачно во второй половине дня начнется сильный дождь, который к вечеру ослабнет. В Одессе пасмурно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +16 днем и +9 ночью. Во Львове +18 днем и +12 ночью. В Харькове +13 днем и +6 ночью. В Одессе +18 днем и +13 ночью.

Памятные даты 25 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 25 октября: