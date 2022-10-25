25 октября 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

25 октября 2022 – вторник. 244-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 67 дней. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.
Какой сегодня день в Украине и мире
25 октября – Международный день художника (International Artist Day). История праздника началась в 2004 году, инициатором создания события выступил известный канадский художник Крис Мак-Клюр. Он пишет холсты в стиле романтического реализма. Праздник начали, чтобы подчеркнуть весомый вклад художников в культурное развитие общества.
Также 25 октября – Всемирный день оперы (World Opera Day). Этот день объединяет любителей оперного искусства и создателей. Возник праздник 2019 года. Дату выбрали не случайно. Именно в этот день родились Иоганн Штраус и Жорж Бизе. Инициаторами создания праздника выступили организации Оперы Европы, Оперы Америки и Оперы Латинской Америки.
А еще 25 октября – Европейский день юристов (European Day of Lawyers). Инициатором создания этого профессионального праздника стал Совет адвокатов и юридических обществ Европы (CCBE) в 2014 году. Главная его цель – совместить усилия членов юридических обществ и адвокатуры в плане донесения до общества важной роли юристов в защите гражданских прав.
25 октября — Всемирный день макарон. Праздник был начат в 1995 году на Римском конгрессе производителей пасты. Этот продукт – древнее изобретение человечества. Хотя невозможно установить точное время и дату его создания. Считается, что макаронные изделия появились тогда, когда люди научились выращивать и возделывать пшеницу.
Также 25 октября – Европейский день гражданского права (The European Day of Justice). Официально праздник утвердили 5 июня 2003 Комитет министров Совета Европы и Европейская комиссия. Главная его цель – приблизить людей к пониманию и осведомленности о системе правосудия.
А еще 25 октября — Международный день борьбы женщин за мир. Историю этого праздника связывают с деятельностью Международной демократической федерации женщин. Организацию создали в декабре 1945 во время парижского Международного женского конгресса. Решение праздновать такой день было принято в 1980 году.
25 октября — День рождения Национального союза художников Украины. Эта творческая организация была создана в 1938 году. Она объединяет профессиональных художников и известные центры художественных промыслов страны.
Какой сегодня, 25 октября, церковный праздник
25 октября в церковном календаре – день памяти мучеников Прова, Тараха и Андроника. Они пострадали за свою веру во Христа в 304 году в городе Тарса Киликийская. Когда язычники сказали принести идолам жертву, Тарах ответил, что может приносить ее только Единому Истинному Богу. Видя твердость святых, язычники подвергли их пыткам.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 25 октября
Каковы сегодня именины: Богдан, Александр, Иван, Денис, Макар, Кузьма, Мартын, Тарас, Николай, Федот.
Талисманом человека, рожденного 25 октября является рубин. Один из самых драгоценных камней. Давно людей завораживал его цвет и блеск. Буддисты считают, что рубин рождает в человеке чувство величия и власти. Также он помогает оградиться от негативных эмоций.
В этот день родились:
- 1860 год – украинский художник-баталист Самокиш Николай Семенович;
- 1911 год – ученый-механик украинского происхождения Михаил Янгель;
- 1948 год – украинский актер Иван Гаврилюк;
- 1951 год – украинская актриса, режиссер Людмила Ефименко;
- 1977 год – украинская гимнастка-художница Екатерина Серебрянская;
- 1986 год — общественный деятель и политик Игорь Криворучко;
- 1998 год – украинский видеоблогер Ян Гордиенко.
Что нельзя делать в этот день
- Не оскорбляйте других людей.
- Не стоит передавать вещи или деньги через порог.
- Лучше не стирать и не сушить одежду или постельное белье.
- Запрещено оставлять незапертыми ворота на ночь.
Народные приметы и традиции на 25 октября
Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:
- смотрели, какой сегодня день: ночью яркие звезды – ждите потепления.
- много звезд на небе – в следующем году будет хороший урожай;
- кроты и мыши роют норы выходом на юг – зима будет суровой;
- северный ветер предвещает похолодание.
В народе 25 октября называли Пров или Андрон-звездочет. В эту дату наши предки выходили наблюдать за звездным небом, чтобы гадать на погоду и будущий урожай.
Погода на сегодня, 25 октября
Сегодня, 25 октября, в Киеве пасмурно, без осадков. Во Львове облачно, утром дождь постепенно перейдет в дождь с грозой, а вечером станет сильным дождем. В Харькове облачно во второй половине дня начнется сильный дождь, который к вечеру ослабнет. В Одессе пасмурно, без осадков.
Температура воздуха в Киеве +16 днем и +9 ночью. Во Львове +18 днем и +12 ночью. В Харькове +13 днем и +6 ночью. В Одессе +18 днем и +13 ночью.
Памятные даты 25 октября
Календарь важных событий в Украине и мире за 25 октября:
- 1586 год — шотландскую королеву Марию Стюарт приговаривают к смерти;
- 1839 год — в Манчестере издают первое в мире железнодорожное расписание;
- 1897 год – первый футбольный матч играют в Римской Империи;
- 1921 год — начинается Второй зимний поход (Ноябрьский рейд) армии УНР под командованием Юрия Тютюнника;
- 1929 год — курс проданных накануне на Нью-Йоркской бирже 13 миллионов акций падает на 90%, что вызывает панику в Нью-Йорке и других городах мира (этот день входит в историю как "Черная пятница");
- 1938 год — создают Национальный союз художников Украины;
- 1948 год – в Чехословацкой республике основывают исправительно-трудовые лагеря;
- 1962 год – Карибский кризис: посол США в ООН на заседании Совета безопасности демонстрирует фотографии советских ракет на Кубе;
- 1978 год – американский президент Рональд Рейган подписывает законопроект о выделении средств на производство нейтронной бомбы;
- 1990 год — принимают право на государственный суверенитет Казахской ССР, в котором казахскую национальность объявляют доминирующей;
- 1992 год – на референдуме принимают Конституцию Литвы;
- 2015 год — проходят местные выборы в Украине и Выборы в Парламент Польши;
- 2018 год — выпускают культовый комикс о Бэтмене, "Бэтмен: Долгий Хэллоуин", на украинском языке.