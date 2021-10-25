25 октября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

Этот день в народе называли Андронов день — рожденный в этот день смотрит на свою звезду: не упала ли она, не смахнул ли ее Андрон-сторож, который "небосвод заметает, ключом высоту открывает".

Какой сегодня день

В понедельник, 25 октября, в мире отмечают Европейский день юстиции, Всемирный день оперы, Всемирный день макарон, День автомобилиста, День панк-культуры, Международный день борьбы женщин за мир.

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В Литве в этот день отмечают День Конституции, в Словении — День суверенитета, в Гренаде — День благодарения, в Румынии — День вооруженных сил, в Казахстане — День Республики.

Памятные даты 25 октября

1586 — Шотландская королева Мария Стюарт приговорена к смерти.

1762 — Екатерина II повелела заселить малообжитые районы Российской империи и Гетманщины иностранцами.

1929 — Курс проданных накануне на Нью-Йоркской бирже 13 млн акций упал на 90%, что вызвало панику в Нью-Йорке и других городах мира. Этот день вошел в историю как "черная пятница" и стал началом экономического кризиса, охватившего развитые западные государства.

1962 — Карибский кризис: посол США в ООН на заседании Совета безопасности продемонстрировал фотографии советских ракет на Кубе. Никита Хрущев согласился вывести с Кубы советские ракеты, если Америка откажется от ее захвата.

1978 — Американский президент Рональд Рейган подписал законопроект о выделении средств на производство нейтронной бомбы.

Церковный праздник сегодня 25 октября

25 октября православная церковь чтит память трех святых мучеников — Прова, Тараха и Андроника, пострадавших за веру во времена императора Диоклетиана.

Во время гонений на христиан трех мужчин схватили и привели на суд к правителю. Мучители по очереди спрашивали Прова, Тараха и Андроника о том, как их зовут. И каждый из них давал один и тот же ответ: "Я — христианин, и это имя для меня дороже, чем то, что дано родителями". Трех мучеников подвергали новым пыткам, но на всех допросах они говорили, что не боятся смерти, потому что оживут на небесах. Отчаявшись отвлечь христиан от веры, правитель велел бросить мужчин на съедение диким зверям, но хищники не трогали их.

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Что нельзя делать в этот день

Нельзя громко смеяться 25 октября, чтобы не навлечь на себя страшные муки.

Никого нельзя оскорблять этого дня и уж тем более мстить. Того, кто нарушит запрет, будут преследовать сплошные несчастья.

Если в этот день постучат в дверь, нельзя спрашивать: "Кто там?", Чтобы не впустить в дом горя.

Чтобы не прогнать из дома счастье, нельзя сегодня гадать, стирать, ставить квас, белить потолки, выбивать одеяла с подушками.

Не рекомендуется в этот день покупать церковные свечи.

Сегодня категорически запрещено гадать на картах.

Приметы на 25 октября

Святого Андрона (Андроника) на Руси считали мудрым звездочетом. В день памяти святого было принято наблюдать за звездным небом. По звездам судили и о погоде, и о будущем урожае. Если небо было звездным, на следующий год должен был пойти горох. Яркие звезды предвещали морозы, тусклые — оттепель, а мигающие — изменение погоды. Если же видели падающую звезду — ждали ветров и сухого года.

В это время шла молотьба — из зерна делали крупу и муку. Поэтому самым популярным блюдом на крестьянском столе была каша — ячменная, овсяная или пшенная. Кашу подавали с маслом или с салом, а для детей ее заправляли сладким вареньем.

Ветер дует с севера — жди похолодания, а с юга — будет тепло.

Порывистый или слабый ветер, который постоянно меняет направление — по приметам, очень долго держаться пасмурная погода.

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Именины 25 октября

День ангела (именины) сегодня, 25 октября, празднуют: Александр, Богдан, Денис, Иван, Кузьма, Макар, Николай, Тарас, Федот.

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