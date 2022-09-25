25 сентября 2022 – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

25 сентября 2022 – воскресенье. 214-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 97 дней. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.
Какой сегодня день в Украине и мире
25 сентября — Всеукраинский день дошколя. Главная его цель – акцентировать внимание на важной роли дошкольного обучения и воспитания, а также на проблемах развития образовательных учреждений в Украине. Ежегодно приходится на четвертое воскресенье сентября. Также в этот день отмечается нелегкий труд воспитателей и воспитательниц, младшего персонала детских садов и т.д.
Также 25 сентября — День машиностроителя Украины. Празднуют в четвертое воскресенье сентября, согласно приказу президента Украины от 8 сентября 1993 года. Работники этой отрасли вносят большой вклад в техническое развитие промышленности и обеспечивают бесперебойное налаженное производство машин, комплектующих, инструментов, приборов.
А еще 25 сентября – День города Мелитополь в Украине. Мелитополь – промышленный центр, который располагается в Запорожской области. Его основали еще в 1784 году. Город всегда славился своими черешневыми садами.
25 сентября — Международный день глухих. Каждый год на воскресенье, которое заканчивает последнюю полную неделю сентября, приходится это важное событие. Именно в этот день была начата Международная федерация глухих. А создали день – в 1951 году.
Также 25 сентября – День комиксов. Смешные рисунки, последовательность которых создает целый рассказ, стали популярны во всем мире. Считается, что первые комиксы появились в США, хотя на самом деле это произошло в Европе еще в XIX веке. В 1825 году было основано The Glasgow Looking Glass – издание, которое специализировалось на этом интересном жанре.
А еще 25 сентября — Всемирный день фармацевта. Фармацевтами называют аптечных работников, вносящих огромный вклад в здоровье населения. Они имеют специальное медицинское образование, чтобы можно было правильно хранить и подбирать компоненты лекарственных средств или консультировать покупателей.
25 сентября – Всемирный день легких (World Lung Day). Этот день появился в 2016 году. Идею его создания предложил президент Киотской ассамблеи FIRS Мичиаки Мисима.
Также 25 сентября – Международный день проинформированности об атаксии. Атаксия – клинический симптом поражения некоторых частей нервной системы, при котором нарушается координация движений.
А еще 25 сентября — Всемирный день рек. Каждый год приходится на последнее воскресенье сентября. 2005 Марк Анджело (известный исследователь и защитник речной биосферы из Канады) обратился в ООН с инициативой об установлении особого праздника — Всемирного дня рек.
25 сентября — Всемирный день мечты. Инициатором основания этого праздника стала американка Озиома Эгвуонву. Она является известной писательницей, преподавательницей, ораточкой и экспертом по корпоративной культуре и человеческому потенциалу.
Какой сегодня, 25 сентября, церковный праздник
25 сентября в церковном календаре – день памяти священномученика Автонома. Он был епископом Итальянским. Во время гонения христиан он вынужден был покинуть родную страну и поселиться в Вифнии. Убежище священномученик нашел у ревностного христианина Корнилия. В маленьком городке Сорея Автоном обратил многих язычников в христианство. Впоследствии образовалась церковь, для которой он освятил храм в честь Архистратига Михаила. Впоследствии Корнилий сам посвятился епископу. Священномученик Автоном покинул Вифнию и отправился в другие страны. Однако воины императора выследили его и схватили. Они жестоко пытали автономию.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 25 сентября
Какие сегодня именины: Юлиан, Семен, Фёдор.
Талисманом человека, рожденного 25 сентября является гематит. Необычный камень, зеркальный блеск. Описание гематита можно встретить еще в древневавилонском трактате о камнях, написанном I век до нашей эры. Издавна верили, что у него очень большая сила, поэтому его использовали шаманы и колдуны.
В этот день родились:
- 1932 год – украинский оперный певец Анатолий Соловьяненко;
- 1951 год – украинская киноактриса, кинорежиссер Людмила Ефименко;
- 1972 год – украинский футболист и тренер Сергей Мизин;
- 1984 год – украинская фигуристка Анна Задорожнюк;
- 1984 год – украинская волейболистка Татьяна Козлова;
- 1992 год – украинская художественная гимнастка Юлия Слободян;
- 1993 год — украинский пловец Максим Шемберев.
Что нельзя делать в этот день
- Не стоит уходить в лес, потому что в этот день можно встретить змею.
- Нельзя ломать ветки рябины или рубить ее.
- Не убивайте лягушек, змей, ящериц.
- Не стоит употреблять алкогольные напитки.
Народные приметы и традиции на 25 сентября
Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:
- смотрели, какой сегодня день: дождь означает, что зима будет затяжной;
- если на дубе много желудей – будет холодная зима;
- на древес уже желтые листья – ждите ранней осени;
- гремит гром – осень будет теплой.
В народе 25 сентября называли Змеиный день. В этот день пытались наблюдать за поведением змей. Считалось, что именно в этот период они начинают уползать в леса из степей, чтобы там зимовать.
Погода на сегодня, 25 сентября
Сегодня, 25 сентября, в Киеве пасмурно, без существенных осадков. Во Львове пасмурная погода, но осадков не ожидается. В Харькове облачно с прояснениями, без осадков. В Одессе солнце будет редко появляться из-за облаков, но без осадков.
Температура воздуха в Киеве +18 днем и +8 ночью. Во Львове +17 днем и +9 ночью. В Харькове +18 днем и +8 ночью. В Одессе +21 днем и +12 ночью.
Памятные даты 25 сентября
Календарь важных событий в Украине и мире за 25 сентября:
- 256 год — Марк Клавдий Тацит становится римским императором по решению сената;
- 1066 год – происходит битва при Стемфорде Бридже;
- 1396 год — Османские войска во главе с Баязетом I разгромили армию крестоносцев венгерского короля Сигизмунда у Никополя;
- 1493 год — Христофор Колумб второй раз отплывает в Америку;
- 1555 год — протестантство приобретает официальный статус религии по условиям Аугсбургского мира;
- 1789 год — генерал Хосе де Рибас завоевывает османскую крепость Хаджи-Бэй (будущую Одессу);
- 1789 год — Конгресс Соединенных Штатов поддерживает 10 поправок к Конституции, вошедших в историю как Билль о правах;
- 1914 год – боевое крещение отряда Украинских Сечевых Стрельцов Семенюка возле Сяника;
- 1932 год — испанской Каталонии предоставили автономию с правом иметь собственный флаг, государственный язык и парламент;
- 1943 год — начинается Днепровская воздушно-десантная операция, закончившаяся разгромом;
- 1960 год — США спускают на воду первый атомный авианосец Энтерпрайз (USS Enterprise (CVN-65));
- 1989 год — Верховный Совет Литвы объявляет присоединение республики к СССР (1940 год) незаконным;
- 1992 год — открывают канал Рейн-Майн-Дунай, соединяющий Черное и Северное моря;
- 2020 год – авиакатастрофа самолета АН-26Ш под Чугуевым, в результате которой погибает 26 человек.