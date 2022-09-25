25 сентября 2022 – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

25 сентября 2022 – воскресенье. 214-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 97 дней. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

25 сентября — Всеукраинский день дошколя. Главная его цель – акцентировать внимание на важной роли дошкольного обучения и воспитания, а также на проблемах развития образовательных учреждений в Украине. Ежегодно приходится на четвертое воскресенье сентября. Также в этот день отмечается нелегкий труд воспитателей и воспитательниц, младшего персонала детских садов и т.д.

Также 25 сентября — День машиностроителя Украины. Празднуют в четвертое воскресенье сентября, согласно приказу президента Украины от 8 сентября 1993 года. Работники этой отрасли вносят большой вклад в техническое развитие промышленности и обеспечивают бесперебойное налаженное производство машин, комплектующих, инструментов, приборов.

А еще 25 сентября – День города Мелитополь в Украине. Мелитополь – промышленный центр, который располагается в Запорожской области. Его основали еще в 1784 году. Город всегда славился своими черешневыми садами.

25 сентября — Международный день глухих. Каждый год на воскресенье, которое заканчивает последнюю полную неделю сентября, приходится это важное событие. Именно в этот день была начата Международная федерация глухих. А создали день – в 1951 году.

Также 25 сентября – День комиксов. Смешные рисунки, последовательность которых создает целый рассказ, стали популярны во всем мире. Считается, что первые комиксы появились в США, хотя на самом деле это произошло в Европе еще в XIX веке. В 1825 году было основано The Glasgow Looking Glass – издание, которое специализировалось на этом интересном жанре.

А еще 25 сентября — Всемирный день фармацевта. Фармацевтами называют аптечных работников, вносящих огромный вклад в здоровье населения. Они имеют специальное медицинское образование, чтобы можно было правильно хранить и подбирать компоненты лекарственных средств или консультировать покупателей.

25 сентября – Всемирный день легких (World Lung Day). Этот день появился в 2016 году. Идею его создания предложил президент Киотской ассамблеи FIRS Мичиаки Мисима.

Также 25 сентября – Международный день проинформированности об атаксии. Атаксия – клинический симптом поражения некоторых частей нервной системы, при котором нарушается координация движений.

А еще 25 сентября — Всемирный день рек. Каждый год приходится на последнее воскресенье сентября. 2005 Марк Анджело (известный исследователь и защитник речной биосферы из Канады) обратился в ООН с инициативой об установлении особого праздника — Всемирного дня рек.

25 сентября — Всемирный день мечты. Инициатором основания этого праздника стала американка Озиома Эгвуонву. Она является известной писательницей, преподавательницей, ораточкой и экспертом по корпоративной культуре и человеческому потенциалу.

Какой сегодня, 25 сентября, церковный праздник

25 сентября – день памяти священномученика Автонома / Фото: commons.wikimedia.org

25 сентября в церковном календаре – день памяти священномученика Автонома. Он был епископом Итальянским. Во время гонения христиан он вынужден был покинуть родную страну и поселиться в Вифнии. Убежище священномученик нашел у ревностного христианина Корнилия. В маленьком городке Сорея Автоном обратил многих язычников в христианство. Впоследствии образовалась церковь, для которой он освятил храм в честь Архистратига Михаила. Впоследствии Корнилий сам посвятился епископу. Священномученик Автоном покинул Вифнию и отправился в другие страны. Однако воины императора выследили его и схватили. Они жестоко пытали автономию.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 25 сентября

Какие сегодня именины: Юлиан, Семен, Фёдор.

Талисманом человека, рожденного 25 сентября является гематит. Необычный камень, зеркальный блеск. Описание гематита можно встретить еще в древневавилонском трактате о камнях, написанном I век до нашей эры. Издавна верили, что у него очень большая сила, поэтому его использовали шаманы и колдуны.

В этот день родились:

1932 год – украинский оперный певец Анатолий Соловьяненко;

1951 год – украинская киноактриса, кинорежиссер Людмила Ефименко;

1972 год – украинский футболист и тренер Сергей Мизин;

1984 год – украинская фигуристка Анна Задорожнюк;

1984 год – украинская волейболистка Татьяна Козлова;

1992 год – украинская художественная гимнастка Юлия Слободян;

1993 год — украинский пловец Максим Шемберев.

Что нельзя делать в этот день

Не стоит уходить в лес, потому что в этот день можно встретить змею.

Нельзя ломать ветки рябины или рубить ее.

Не убивайте лягушек, змей, ящериц.

Не стоит употреблять алкогольные напитки.

Народные приметы и традиции на 25 сентября

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

смотрели, какой сегодня день: дождь означает, что зима будет затяжной;

если на дубе много желудей – будет холодная зима;

на древес уже желтые листья – ждите ранней осени;

гремит гром – осень будет теплой.

В народе 25 сентября называли Змеиный день. В этот день пытались наблюдать за поведением змей. Считалось, что именно в этот период они начинают уползать в леса из степей, чтобы там зимовать.

Погода на сегодня, 25 сентября

Сегодня, 25 сентября, в Киеве пасмурно, без существенных осадков. Во Львове пасмурная погода, но осадков не ожидается. В Харькове облачно с прояснениями, без осадков. В Одессе солнце будет редко появляться из-за облаков, но без осадков.

Температура воздуха в Киеве +18 днем и +8 ночью. Во Львове +17 днем и +9 ночью. В Харькове +18 днем и +8 ночью. В Одессе +21 днем и +12 ночью.

Памятные даты 25 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 25 сентября: